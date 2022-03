SERIE D/H – Al Nardò il compito più arduo. Casarano, scontro salvezza con la Mariglianese: programma e arbitri della 28ª

Giornata numero 28, domani pomeriggio, in Serie D/H, nona di ritorno. Il compito più arduo spetta al Nardò, che, dopo aver riassaporato i tre punti nel recupero di mercoledì contro l’Altamura, attende la visita della capolista del girone, il Cerignola che non perde una partita da cinque mesi. Un Casarano rinfrancato dagli ultimi, positivi, risultati, ospiterà la Mariglianese al “Capozza“, un vero e proprio scontro salvezza da non fallire, per continuare ad alimentare la propria classifica.

Derby che si annuncia più che incerto quello del “Curlo” tra il Fasano e il Brindisi: la squadra di Danucci ha racimolato due soli punti nelle ultime quattro; quella di Di Costanzo, invece, viaggia a vele spiegate: cinque vittorie consecutive le hanno permesso di tirarsi, momentaneamente, fuori dai bassifondi della classifica.

Il Covid continua a non dare tregua al Matino: rinviata anche la gara di Bisceglie.

Il programma e le designazioni arbitrali:

Casarano-Mariglianese: Vito Guerra di Venosa (Scopelliti-Prestini) – ore 14.30

Fasano-Brindisi: Antonio Monesi di Crotone (D’Ettorre-Carchesio) – ore 15.30

Casertana-Nocerina: Edoardo Manedo Manzoni di Prato (Gookooluk-Giudice) – ore 15

Nola-Francavilla: Edoardo Gianquinto di Parma (Palermo-Margherini) – ore 14.30

San Giorgio-Sorrento: Stefania Menicucci di Livorno (Chiavaroli-Carella) – ore 14.30

Gravina-Lavello: Paolo Grieco di Ascoli (Donati-Singh) – ore 15

Molfetta-Rotonda: Jules R.A. Tona Mbei di Cuneo (Mezzalira-Vora) – ore 15

Nardò-A. Cerignola: Flavio Fantozzi di Civitavecchia (Jorgji-D’Ottavio) – ore 15

T. Altamura-Bitonto: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Vitale-Caputo) – ore 15.30

Bisceglie-Virtus Matino: rinviata per casi di Covid nella Virtus Matino

—

CLASSIFICA: A. Cerignola 59; Francavilla 54; Bitonto 53; Fasano 45; Nocerina 44; Gravina* 42; Sorrento 40; Casertana 39; Molfetta 36; Lavello* 34; Casarano* 32; Mariglianese, Team Altamura, Brindisi e Nola* 30; Rotonda 29; Bisceglie* 28; San Giorgio 27; Nardò*** 25; Matino** 16.

* = gare da recuperare

Da recuperare: 20/03 Nardò-Nola; (ddd) Casarano-Nardò; 18/03 Virtus Matino-Gravina; (ddd) Lavello-Nardò, (ddd) Bisceglie-Virtus Matino.

Da recuperare: