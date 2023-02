LECCE – Il Verona rallenta, giallorossi a +9. Allenamento, due assenti e tre in differenziato

La Lazio non passa a Verona ma il Lecce, comunque, può definirsi soddisfatto dell’1-1 del “Bentegodi” che proietta i giallorossi a +9 dagli scaligeri, attuale formazione terzultima in classifica.

Intanto il gruppo di Marco Baroni si è ritrovata nel pomeriggio allo stadio Via del Mare per il primo allenamento in vista della sfida casalinga di sabato pomeriggio contro la Roma. Assenti gli infortunati di lungo corso, Dermaku e Pongracic, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Ceesay, Maleh (entrambi non convocati per Cremona) e Blin, uscito malconcio, poco prima del primo tempo, per una contusione al ginocchio destro, che, con ogni probabilità, sarà smaltita nei prossimi giorni e in tempo per le convocazioni anti-Roma. Domani altra seduta al Via del Mare.