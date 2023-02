VOLLEY A3/m – Casarano implacabile: da Sorrento si torna a casa con tre punti

Leo Shoes Casarano scatenata: prestazione maiuscola a Sorrento.

Prima della trasferta nella penisola sorrentina Peluso e compagni erano ben consapevoli che la partita contro la ShedirPharma Folgore Sorrento rappresentava un bivio importante della stagione, un’esame di maturità dalle cui sorti poteva dipendere il prosieguo del campionato da qui alla fine della regular season.

Dopo circa un’ora e mezza di grande pallavolo, frutto di una presta concreta ed efficace, possiamo ben dire che i rossoazzurri sono usciti dal difficile campo campano a pieni voti e con tre punti in saccoccia fondamentali in ottica classifica.

È stata una sfida molto equilibrata e combattuta nei primi due set con invece un terzo parziale dominato dal team ospite.

Parte forte la formazione di mister Licchelli che si dimostra subito in forma. Sorrento rimane agganciata e con Albergati prova a scappare via nel punteggio. La Leo Shoes ha in Cianciotta e Marzolla le sue migliori bocche di fuoco che Fanizza serve al meglio. Si arriva punto a punto fino alle fasi decisive quando sale in cattedra l’opposto rossoazzurro che con due servizi vincenti porta in vantaggio i suoi (23-25).

Stesso copione nel parziale successivo: le squadre in campo si rincorrono nel punteggio e arrivano a distanza ravvicinata sino alla fine. Una serie vincente al servizio di capitan Peluso con un break di quattro punti di marca ospite porta la Leo Shoes sul doppio vantaggio (23-25).

Stordito dall’uno due incassato il Sorrento di coach Esposito non è in grado di abbozzare una reazione concreta: i rossoazzurri amministrano, continuano a giocare una buona pallavolo e conquistano con facilità il terzo e conclusivo set (17-25) con il quale mandano in archivio una trasferta molto insidiosa chiusa con un successo che sa tanto di be concretezza.

IL TABELLINO

Shedirpharma Sorrento – Leo Shoes Casarano 0-3

(23-25, 23-25, 17-25)

Shedirpharma Sorrento: Aprea 0, Cuminetti 6, Remo 5, Albergati 17, Starace 9, Buzzi 3, Donati (L), Piedepalumbo 0, Gargiulo 0. N.E. Pontecorvo, Ruggiero, Grimaldi, Imperatore, Maretti. All. Esposito.

Leo Shoes Casarano: Fanizza 1, Cianciotta 16, Peluso 5, Marzolla 16, Ciupa 6, Matani 3, Prosperi Turri (L), Rampazzo 0, Guadagnini 0, Moschese 1. N.E. Urso, Floris, Ulisse, De Micheli. All. Licchelli.

ARBITRI: Oranelli, Pescatore. NOTE – durata set: 32′, 32′, 31′; tot: 95′.

(US Leo Shoes Casarano)

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 6ª rit.): Bari-Catania 1-3, Modica-Aurispa L. Lecce 0-3, Sorrento-Casarano 0-3, Aversa-Sabaudia 3-0, Tuscania-Marcianise 3-0, Ortona-Napoli 3-0, Palmi-Roma 3-1.

CLASSIFICA: Catania 48 – Ortona 47 – Tuscania 34 – Palmi 32 – Casarano, Aurispa Libellula, Bari, Aversa 30 – Modica, Sorrento 25 – Roma 19 – Sabaudia 18 – Marcianise 16 – Napoli 9.

PROSSIMO TURNO (12 feb.): Catania-Aversa, Napoli-Palmi, Aurispa L. Lecce-ortona, Casarano-Tuscania, Roma-Modica, Sabaudia-Sorrento, Marcianise-Bari.