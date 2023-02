VOLLEY – Serie B/m, B1/f: risultati 05.02.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 14): Joivolley Gioia-SBV Galatina 3-0, Galatone-P. Matese 3-1, Mesagne-VC Grottaglie 0-3, Pozzuoli-Casoria 3-0, Pomigliano-Leverano 0-3, Meta Torre Annunziata-Taviano 2-3, Marigliano-Athena NA 3-0.

CLASSIFICA: Leverano 40 – Grottaglie 36 – Galatone 34 – Joivolley Gioia 33 – Taviano, Marigliano 25 – Pomigliano 21 – Casoria 17 – Pozzuoli 16 – Meta Torre Annunziata 15 – Athena NA 13 – SBV Galatina 10 – Mesagne 5 – P. Matese 4.

PROSSIMO TURNO (11-12 feb.): Olimpia SBV Galatina-Mesagne, Leverano-Galatone, Athena NA-Joivolley Gioia, Pol. Matese-Pozzuoli, Casoria-Marigliano, Taviano-Pomigliano, Grottaglie-Meta Torre Ann.

(US Volley Leverano, Alessio Quarta) – Dopo la parentesi di Coppa Italia ed una qualificazione alle Final Four sfiorata, la BCC Leverano si rituffa in campionato e lo fa con una vittoria nella prima giornata di ritorno del girone H, sconfiggendo in trasferta l’Elisa Volley Pomigliano con un netto 0-3. Primo tempo di grande determinazione quello giocato dal sestetto di coach Andrea Zecca, il secondo di autorità ed il terzo di pura grinta e classe. Dopo un iniziale equilibrio i padroni di casa provano a mettere la freccia, grazie ad un servizio insidioso. Sono due ace consecutivi a portare i campani sull’11-9. Orefice e compagni non si scompongono e grazie al muro del ritrovato Miraglia, in campo da titolare dopo l’infortunio, va avanti sul 15-19, seguito dal capitano gialloblù con un perfetto attacco vincente. Pomigliano continua, tuttavia, ad essere pericoloso al servizio e trova un nuovo ace che la riporta sotto nel punteggio fino al 19-21. Delizioso il pallonetto di Galasso per il 19-22, poi è un errore in attacco dei campani a regalare alla BCC Leverano il primo game col punteggio di 21-25. Il secondo parziale è un assolo gialloblù che inizia nel segno del fondamentale di muro: comincia Miraglia, poi lo seguono Scrimieri e Marzo che sigillano il punteggio sull’1-4. Il coach di Pomigliano ferma il gioco con un time out per cercare di dare nuovo vigore ai suoi. Orefice e compagni, però, continuano a macinare gioco e punti, con l’ace di Galasso per il 6-16, seguito da un sontuoso muro di Marzo. La gara è ormai indirizzata e l’errore al servizio dei padroni di casa permette alla BCC Leverano di mettere in cascina anche il secondo set. La sfida è più equilibrata nel terzo game, nonostante sia ottima la partenza dei salentini, con un attacco vincente di Orefice per il 2-5. Pomigliano questa volta non si disunisce ed accorcia le distanze fino al 7-8. Nuovo allungo gialloblù nel segno di Marzo che mette a terra la palla del 7-11. I padroni di casa, tuttavia, non mollano e prima raggiungono la parità, poi mettono la freccia del sorpasso sul 14-13 che costringe coach Zecca a chiamare time out. L’ace di Marzo vale il nuovo controsorpasso dei salentini in un momento della partita con continui capovolgimenti di fronte. Due attacchi super di Orefice portano il punteggio sul 19-22, arrotondato dall’ace successivo di un Miraglia in grande spolvero. Pomigliano reagisce ancora una volta e porta la sfida ai vantaggi, ma l’errore in attacco del suo schiacciatore fa esultare la BCC Leverano che comincia il girone di ritorno con un’ottima vittoria che la conferma in testa alla classifica.

—

(US Volley Galatone, Stefano Manca) – Dieci di fila! Galatone vince ancora e insegue la capolista. Il girone H di serie B di volley maschile riprende il suo cammino dopo la pausa di gennaio. L’Allianz Colazzo Galatone ha battuto 3-1 in casa la Polisportiva Matese conquistando la decima vittoria di fila. I ragazzi di mister Cavalera confermano lo stato di grazia che vivono in questo campionato e dopo 14 giornate occupano solitari il terzo posto in classifica a 34 punti alle spalle della capolista Leverano (40) e del Grottaglie (36), inseguiti in quarta posizione dal Gioia del Colle (33). Domenica a Galatina è arrivata la Polisportiva Matese, ultima in classifica. I biancoverdi hanno conquistato il primo set con ampio margine di vantaggio (25-15) facendosi però raggiungere nel secondo (22-25). La partita si è chiusa nel terzo e quarto set, entrambi vinti dai biancoverdi (25-22 e 25-16). Accantonata la pratica Matese, il Galatone pensa adesso alla prossima sfida. Sabato 11 febbraio l’Allianz Colazzo se la vedrà in trasferta contro la capolista Leverano in quello che si preannuncia essere il big-match della 15esima giornata. Il derbyssimo salentino tra due delle migliori squadre del torneo si giocherà alle 19 a Leverano al palasport di via 2 Giugno.

IL TABELLINO

ALLIANZ COLAZZO GALATONE–POL. MATESE 3-1

(25-15; 22-25; 25-22; 25-16)

Allianz Colazzo Galatone: Latorre 1, De Filippis, Zanettin 5, Musardo 15, Garofalo 2, Barone (L), Russo 21, Calò, Schiattino, Papa 13, Gravili (L), Lentini 4, Carrozzini 10; allenatore Cavalera.

Polisportiva Matese: Raffaele (L), Minichiello, Citro 4, Conte 8, Occhibove (L), D’Amicis 2, Orsini, Conte, Massaro (L), Miselli, Mugnolo 12, Simolo 1, Boiano 3, De Martino, Facchetti 18; allenatore Scappaticcio.

—

VOLLEY B1/f GIRONE E

RISULTATI (giornata 14): Gesan Marsala-CdPazzi Roma 0-3, Farmacia Schultze ME-Castellana Grotte 3-2, HUB Ambiente CT-Melendugno 0-3, Baronissi-Olimpia S. Salvatore Tel. 3-1, Fiammatorrese-Arzano 1-3. Riposano Pomezia e Terrasini.

CLASSIFICA: Arzano 30 – Farmacia Schultze ME 27 – CdPazzi Roma 26 – Melendugno 25 – Baronissi 22 – Pomezia 18 – San Salvatore Tel. 17 – Fiammatorrese 14 – Gesan Marsala 12 – Terrasini, Castellana 9 – HUB Ambiente CT 4.

PROSSIMO TURNO (11 feb.): CdPazzi-HUB Ambiente CT, Pomezia-F. Schultze ME, Arzano-Gesan Marsala, Castellana Grotte-Baronissi, S. Salvatore Tel.-Fiammatorrese. Riposano Terrasini e Melendugno.