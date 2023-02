VOLLEY – Serie C/f, C/m, D/f, D/m, 1ª Div./f, 1ª Div./m: risultati 05.02.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 14): Vis Squinzano.L. Ostuni 2-3, O. Parabita-Aurora Brindisi 0-3, Trepuzzi-NV Torre 1-3, SS Nardò-LC Monteroni 2-3, Bee Lecce-Ve.Ra Monteroni (07/02), CDM Cutrofiano-F. Tricase 0-3.

CLASSIFICA: LC Monteroni, SS Nardò 34 – Aurora Brindisi 32 – NV Torre SS 28 – Fulgor Tricase 23 – Diamante P. Salento, L. Ostuni 22 – Trepuzzi 20 – CDM Cutrofiano 13 – Vis Squinzano 11 – Ve.Ra Monteroni 4 – O. Parabita, Bee Lecce 3.

PROSSIMO TURNO (11-12 feb.): L. Ostuni-Trepuzzi, LC Monteroni-O. Parabita, Diamante P. Salento-Vis Squinzano, Ve.Ra Monteroni-SS Nardò, NV Torre-CDM Cutrofiano, F. Tricase-Bee Lecce.

(US LC Volley Monteroni, Aldo Ido) – La Leo Constructions Monteroni vince il big match di Nardò e conquista, così, la vetta della classifica del girone B nel Campionato di Serie C di Volley Femminile. Dopo la vittoria in Coppa Puglia, che aveva permesso alle ragazze monteronesi di ipotecare la partecipazione alla Final Four, la squadra allenata da Coach Polimeno e Coach Pati incassa l’ennesima vittoria in campionato, la dodicesima, che la proietta così al primo posto in classifica. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, il Monteroni è riuscito ad espugnare il Pala Pasca di Nardò vincendo per 3 a 2 la sfida per la guida della classifica (parziali 25-23, 19-25, 25-27, 25-15, 8-25). Dopo il primo set, perso solo di misura, la Leo Constructions si è imposta sia nel secondo che nel terzo set, dando la sensazione di portare a casa l’intero bottino posto in palio. Alcuni errori di troppo delle monteronesi, insieme ad una reazione d’orgoglio da parte del Nardò, hanno portato però il match al quinto set. Le due squadre in campo hanno dato così luogo ad una sfida veramente avvincente, giocata con grande intensità e che si è risolta al tie break dopo due ore di vero spettacolo sportivo, a dimostrazione comunque dell’elevato tasso tecnico delle due formazioni. Prossimo impegno per la Leo Constructions Monteroni sabato prossimo, 11 febbraio alle ore 18,00, sul parquet di casa del Velodromo degli Ulivi, per la 2^ giornata di ritorno contro la ASD Olimpius Parabita, mentre la 3^ giornata di ritorno, che si giocherà a brindisi il 18 febbraio, vedrà la formazione monteronese alle prese con un’altra prova impegnativa, questa volta contro la ASD Aurora Volley, formazione al terzo posto in classifica ed unica squadra attualmente in grado di tenere il passo di Monteroni e Nardò.

—

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 14): V. Tricase-Falchi Ugento 3-1, Falchi Ugento Beach-LC Mottola 3-1, Lecce Volley-SB Galatina 3-0, Alezio-Squinzano 1-3, Vibrotek-TC Ruffano 1-3, Aurispa Libellula-Frascolla 3-0.

CLASSIFICA: Lecce Volley 33 – Falchi Ugento, V. Tricase 32 – TC Ruffano 31 – Falchi Ugento Beach 29 – Squinzano 26 – Vibrotek 18 – LC Mottola 14 – Alezio 13 – SB Galatina 10 – Aurispa Libellula 9 – PV Massafra 5 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (11-12 feb.): Falchi Ugento-Lecce Volley, Squinzano-Falchi Ugento Beach, PV Massafra-V. Tricase, TC Ruffano-Alezio, SB Galatina-Aurispa Libellula, Frascolla-Vibrotek.

—

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 14): MV Galatina-FA Oria 2-3, San Cassiano-Assi Brindisi 3-0, Ottica Longo-GPV Ruffano 2-3, Seiconsulting-I. Talsano 3-1, Cupa Volley-F. Taviano 3-2, Sensi Lecce 21-Diamante P. Salento 3-1, NV Maglie-FP Spongano 3-2.

CLASSIFICA: MV Galatina 36 – San Cassiano 33 – FP Spongano 30 – GPV Ruffano 27 – Cupa Volley 26 – NV Maglie 24 – FA Oria, F. Taviano 23 – Sensi Lecce 21 21 – Assi Brindisi 14 – Ottica Longo 13 – I. Talsano 10 – Seiconsulting, Diamamnte P. Salento 7.

PROSSIMO TURNO (11-12 feb.): FA Oria-Ottica Longo, F. Taviano-San Cassiano, FP Spongano-MV Galatina, Assi Brindisi-Seiconsulting, I. Talsano-NV Maglie, Diamante P. Salento-Cupa Volley, GPV Ruffano-Sensi Lecce 21.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 11): Apulia Monopoli-VC Grottaglie 2-3, O. Ostuni-Costruzioni Energie 3-0, P. Fasano-VR Nardò 3-0, Tiger Squinzano-LS Casarano 3-1.

CLASSIFICA: O. Ostuni. P. Fasano 26 – AI Alberobello 21 – Tiger Squinzano 19 – Apulia Monopoli 15 – VC Grottaglie 10 – VR Nardò 9 – LS Casarano 6 – Costruzioni Energie 0.

PROSSIMO TURNO (11-12 feb.): Costruzioni Energie-Apulia Monopoli, VC Grottaglie-AI Alberobello, VR Nardò-O. Ostuni, LS Casarano-P. Fasano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/FEMMINILE “L. LAUDISA”

RISULTATI (giornata 12): SS Nardò-Otranto 3-1, Astra Volley-GV Galatone 3-1, Bee Lecce-Alliste 3-0, Lady Falchi Beach-NPV Tricase 3-2, Ve.Ra Monteroni-I. Copertino 1-3, AlessanoSpecchia-CDM Cutrofiano 3-0, IM San Cassiano-Sport & Friends 0-3.

CLASSIFICA: Sport & Friends 34 – Astra Volley 33 – I. Copertino 32 – NPV Tricase, SS Nardò 23 – Lady Falchi beach 21 – Bee Lecce 19 – AlessanoSpecchia 17 – Ve.Ra Monteroni 15 – Otranto 12 – GV Galatone 11 – CDM Cutrofiano 6 – Alliste 3 – IM San Cassiano 0.

PROSSIMO TURNO (8-12 feb.): NPV Tricase-SS Nardò, Otranto-IM San Cassiano, Alliste-AlessanoSpecchia, Ve.Ra Monteroni-Lady Falchi Beach, CDM Cutrofiano-Bee Lecce, Sport & Friends-Astra Volley, GV Galatone-I. Copertino.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/MASCHILE

RISULTATI (giornata 12): Alliste-V. Squinzano 3-0, Visionottica Ingrosso-Prontass Lecce 3-0, Parabita-Nociglia 3-0, Terre d’Oriente-MBV Ruffano (08/02), Otranto-Olimpia SBV galatina 3-1.

CLASSIFICA: Otranto 29 – Parabita, Seiconsulting 20 – Prontass Lecce, Terre d’Oriente 19 – Visionottica Ingrosso 18 – Olimpia SBV Galatina 13 – Alliste 12 – Vis Squinzano 9 – Nociglia 8 – MBV Ruffano 7.

PROSSIMO TURNO (11-12 feb.): Seiconsulting-Alliste, Vis Squinzano-Visionottica, Prontass Lecce-Parabita, Nociglia-Terre d’Oriente, MBV Ruffano-Otranto.