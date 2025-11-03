LECCE – Veiga: «Primo tempo fantastico, poi abbiamo gestito bene. Successo molto importante che ci dà forza»

Dopo un inizio sofferto, Danilo Veiga sta cominciando a trovare un minimo di continuità di rendimento. Anche ieri a Firenze il terzino destro del Lecce ha sfoderato una buona prova e ha contribuito al successo pesantissimo del “Franchi”.

Le parole di Veiga raccolte da firenzeviola.it: “È un successo molto importante perché veniamo da mesi di grande lavoro. È una vittoria che fa classifica e ci dà forza mentale. Io penso che oggi abbiamo fatto una grande partita: il primo tempo è stato fantastico, nel secondo abbiamo gestito bene. La Fiorentina? Non è in un buon momento ma resta una grande squadra. Ci aspettavamo questo tipo di partita con loro che avrebbero cercato spazi. Noi abbiamo fatto una gara intelligente”.