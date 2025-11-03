ECCELLENZA – Brindisi nuovo leader. Maglie, Taurisano e Ugento brindano alla vittoria: i tabellini della 12ª

Nuovo cambio della guardia in vetta alla classifica di Eccellenza Pugliese. Da ieri il nuovo leader è il Brindisi che regola il Novoli, alla quarta sconfitta consecutiva, e sale a quota 26 punti, uno in più rispetto al Bisceglie, fermato sul pari dalla Virtus Mola, penultima forza del girone. Ne approfitta per accorciare le distanze il Taranto che liquida e supera il Canosa. Il Racale strappa un pari a Gallipoli e consolida il quinto posto. Per i biancazzurri, quello del “Bianco” è l’ottavo risultato utile consecutivo; i giallorossi di Salvadore rimangono invischiati in zona playout.

Altra vittoria del Maglie, stavolta in casa del Galatina, firmata Tecci. Continua il periodo positivo del Taurisano che passa in extremis a Polignano e mette insieme il settimo risultato utile di fila (con tre vittorie consecutive). Dopo sei partite a secco, l’Ugento ritorna a vincere, corroborato anche dai nuovi arrivati in casa giallorossa: pokerissimo al Brilla Campi, che perde da quattro partite di fila.

Giovedì turno infrasettimanale. I tabellini della 12esima giornata:

TARANTO-CANOSA 3-1

RETI: 32′ pt Aguilera (T), 37′ pt Losavio (T), 2′ st Monetti (T), 15′ st aut. Marino (C)

TARANTO: De Simone, Hadziosmanovic, Delvino, Konate, De Rosa, Vukoja, Marino, Calabria (47′ st Malltezi), Losavio (32′ st Imoh), Monetti (35′ st Labianca), Aguilera (41′ st Pino). All. Danucci.

CANOSA: Massari, De Gol (1′ st Lanzone), Gomes, Lacassia (24′ st Santoro), Cafagna, Solano, Barrasso (6′ st Caputo), Iagulli, Lamacchia, Strambelli, Di Piazza. All. De Candia.

ARBITRO: Maiellaro di Parma.

UGENTO-BRILLA CAMPI 5-1

RETI: 8′ pt Cavaliere (B), 23′ pt Dias (U), 42′ pt aut. De Gaetani (U), 21′ st e 46′ st Albin Gomez (U), 37′ st Carrozzo G. (U)

UGENTO: Marzo, Macias, Boglic (21′ st Tavdgiridze), Albin Gomez, Dias, Martinez, Carrozzo J. (8′ st Pettorossi), Regner (42′ st Scarlino), Iago Beceiro (28′ st Carrozzo G.), Rivadero, Urbano (33′ st Lollo). All. Di Michele.

BRILLA CAMPI: Alonso, De Luca (40′ st Vantaggiato, Carrozzo L., Milessi, Layus, Giglio (20′ st Mariano), Calò, Mossolini (1′ st Olibardi), Cavaliere, Marti, De Gaetani. All. Calabuig.

ARBITRO: Sambuchi di Tivoli.

(US Ugento Calcio) – L’Ugento cala il pokerissimo e conquista tre punti d’oro. Rotonda affermazione casalinga per l’undici giallorosso che si mette alle spalle un periodo complicato, nel corso del quale ha raccolto meno di quanto meritato. Mister Di Michele fa esordire dal primo minuto gli ultimi due acquisti, il difensore Dias e il centravanti Iago Beceiro, ma il match si mette subito in salita per i locali. Dopo un ottimo intervento di Marzo già al primo minuto, pallone respinto in angolo, il Brilla trova il vantaggio all’8’: Cavaliere è il più lesto a risolvere sotto misura una mischia in area ugentina mettendo il pallone in porta. L’Ugento si riorganizza dopo lo svantaggio a freddo, Jason Carrozzo cerca il destro a giro dal vertice sinistro dell’area campiota, palla deviata che finisce sul fondo per un nulla. I padroni di casa spingono, minuto 21’e Albin calcia dal limite e per poco non trova il bersaglio. Iago Beceiro si fa vedere 60’’più tardi, botta di sinistro e il portiere avversario si rifugia in angolo. Sul corner dalla sinistra, pareggio giallorosso. Dias bagna l’esordio con il colpo di testa vincente e sigla l’1-1. L’Ugento pare rinfrancato, ripartenza sulla sinistra di Jason Carrozzo che però sbaglia la scelta nel servire il compagno meglio piazzato e guadagna un tiro dalla bandierina. La sventola dai 18 metri di Boglic parte forte ma centrale, al 28’ Alonso devia oltre la traversa. L’undici di casa spinto dai tifosi sugli spalti ribalta il risultato sul finire della prima frazione di gioco. Al 42’Carrozzo sprinta ancora sulla corsia mancina, pallone forte dal fondo verso il centro dell’area di rigore per la deviazione sfortunata di De Gaetani. Il primo tempo si chiude con Marzo pronto a deviare in angolo la punizione velenosa del solito Cavaliere. La prima azione pericolosa della ripresa è di marca ugentina. Corre il 6’quando Regner imbecca lago in area di rigore, controllo aereo in bello stile e conclusione che esce di un nulla. Il Brilla cerca una qualche reazione, alza il baricentro ma non si rende mai veramente pericoloso dalle parti dell’area avversaria. Al 21’ arriva così il tris dell’Ugento. Rivadero lavora palla sulla sinistra e manda in area un cioccolatino per Albin Gomez che lo scarta e di testa insacca. Avanti di due gol, Emma Martinez e soci si sciolgono e creano pericoli in quantità importanti per la difesa avversaria. Tante le ripartenze, Albin vicino al bersaglio grosso con un conclusione dal limite. L’ultimo squillo di marca ospite è in un colpo di testa di Cavaliere, il finire di gara è tutto dei giallorossi ionici. Al 37’è Tavdgiridze a scappare sulla sinistra, il georgiano arriva sul fondo e rimette al centro per il tocco vincente di Giulio Carrozzo, anche lui subentrato dalla panchina. Due pali in pochi secondi per Rivadero al 44’, ma al primo minuto di recupero è di Albin Gomez, alla prima doppietta stagionale, il gol che chiude la contesa. Coi tre punti conquistati al cospetto della formazione campiota, l’Ugento sale a 14 in classifica. Non c’è però tempo di festeggiare, giovedì turno infrasettimanale in casa della corazzata Canosa.

GALLIPOLI-RACALE 1-1

RETI: 7′ pt Barbero (R), 12′ pt Marzio (G)

GALLIPOLI: Recchia, Marzo, Paglialunga (8′ st Sansò), Vidal, Fernandes, Cardinale Gio. (8′ st Godoy), Camacho (33′ st Denkowski), Beitia, Magalhaes, Gonzalez, Sanchez (38′ st Schirosi). All. Salvadore.

RACALE: Colazo, Cardinale Giu., Pennetta (29′ st Corvaglia), Pirretti, Galan, Sarmiento, De Vito, Perez (36′ st My), Arias (29′ st Carrino), Barbero, Abatelillo (16′ st Ria Nzuzi). All. Sportillo.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

POLIMNIA-TAURISANO 1-2

RETI: 3′ st Romano L. (T), 35′ st Dellino (P), 49′ st Mingiano (T)

POLIMNIA: De Giosa, Panebianco, Anaclerio (12′ st Buonsante), Nacci, Di Vittorio, Zaccaria, Morleo (37′ st Mercurio), Saliou (36′ pt Marasciulo), Serafino, Mendez (11′ st Avantaggiati), Romano A. (21′ st Dellino). All. Anaclerio.

TAURISANO: Negro, Lezzi, Romano L., De Vasconcelos, Solidoro, Cabrera, Quarta, Maiolo, Mingiano, Garcia (21′ st D’Ettorre), Caruso. All. Oliva.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

N. SPINAZZOLA-S. MASSAFRA 1-3

RETI: 8′ st e 14′ st Canitano (M), 11′ st Bonanno (S), 38′ st Morisco (M)

N. SPINAZZOLA: Liso, Losappio, Erminio, Stefanini, Ripanto, Pizzo, Cucumazzo, Colonna (9′ st Silvestri), Faye (26′ st Di Palma), Bonanno, Ousfar (9′ st Ferrero). All. Di Domenico.

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino, Neris, D’Arcante, Pinto, Ligorio, Nazzaretto (42′ st Dell’Atti), Morisco, Canitano (30′ st Caserta), Sosa, Maiorino (49′ st Tinelli). All. Marasciulo.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

BRINDISI-NOVOLI 2-1

RETI: 9′ pt Lobjanidze (N), 29′ st Ferrari (B), 38′ st Burzio (B)

BRINDISI: Antonino, Barrera (22′ st Langone), Gori, Bernaola (11′ st Scoppa), Lanzolla, Lobosco, Benvenga, Scaringella (42′ st Mancarella), Saraniti (8′ st Ferrari), Mangialardi (14′ st Burzio), Carpineti. All. Ciullo.

NOVOLI: Suma, Togora (36′ st Valzano), Leone, Maccarrone, Lobjanidze, Toral (1′ st De Blasi), Sorino, Giacomazzi (14′ st Tarantino), Duque (36′ st Quarta), Mancarella, Ferreira (36′ st Milanese). All. Luperto.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

UC BISCEGLIE-FOGGIA INCEDIT 4-0

RETI: 10′ pt e 10′ st Ramos, 8′ st Zinetti, 15′ st Bonicelli

UC BISCEGLIE: Lullo, Bufi, Farinola, Diomande, Cappellari, Bocchino, Kone (1′ st Caputo, 28′ st Fracchiolla), Bonicelli, D’Elia (17′ st Soldani), Ramos (17′ st Ngom), Zinetti (23′ st Loseto). All. Rumma.

FOGGIA INCEDIT: Sciretta, Rubino, Delle Noci, Stele, Delli Carri, Distasio, Cortopasso (6′ st Coco), Kamara, Suriano (20′ st Cateniello), Dembele, Siclari (31′ st Cardellino). All. La Salandra.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

BITONTO-ACQUAVIVA 0-2

RETI: 2′ st e 12′ st Girardi

BITONTO: Cozzella, Catalano, Pelosi, Vutrone, Delgado, Dinielli, Cafarella, Milella (10′ st Pizzulli), Rotondo, Demichele, Napoli. All. Zinfollino.

ACQUAVIVA: Di Toma, Fortunato, Colaci, Asselti, Patronelli, Fucci (21′ st Capozzo), Pulcinelli, Pesce, Guglielmi, Girardi, Garcia. All. Solidoro.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

VIRTUS MOLA-BISCEGLIE 1-1

RETI: 29′ pt Capobianco (M), 37′ st rig. Lavopa (B)

VIRTUS MOLA: Lotito (34′ st Colonna), Pignataro, Campanella, Natuzzi, Radicchio, Amoruso (46′ st Caradonna), Ungredda, Massari, Altamura (22′ st Quarta), Lorusso (22′ st Bottalico), Capobianco. All. Diaw.

BISCEGLIE: Centonze, Taccogna (51′ st Ciurlo), Di Fulvio, Gonzalez, Visani, Cifarelli (31′ st Mbodji), Martinez (22′ st Martino), Lavopa, Castro (22′ st Traore), Citro (1′ st Sene), Lopez. All. Di Meo.

ARBITRO: Albano di Taranto.