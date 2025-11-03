NARDÒ – Show granata contro l’Acerrana: Sall incanta, De Luca e Margiotta chiudono il conto

Dopo le difficoltà iniziali nelle gare casalinghe, il Nardò ha finalmente trasformato il “Giovanni Paolo II” in un fortino di entusiasmo e gol. Dopo il tris rifilato all’Afragolese, i granata travolgono anche l’Acerrana con un netto 4-0, confermando una crescita evidente e rilanciandosi in classifica.

La squadra di De Sanzo mostra sin da subito la propria superiorità, sbloccando presto il match grazie a una sfortunata autorete di Lombardo, intervenuto male su un corner di Elia. Prima, era stato il portiere Colella a negare il gol a Garnica con un grande intervento. L’unico vero brivido per il Nardò arriva al 6’, quando Serio si invola verso la porta, ma Galli è attento e respinge in tuffo. Scampato il pericolo, i padroni di casa prendono in mano la partita e al 41’ raddoppiano con una prodezza del giovane Sall: il talento granata ruba palla a Lomasto, penetra in area e, con un dribbling secco, batte Colella sul primo palo. L’esultanza del tecnico De Sanzo, che va ad abbracciare il suo gioiello sotto la panchina ospite, scatena momenti di tensione che costano l’espulsione a entrambi gli allenatori.

Nella ripresa, il Nardò domina in lungo e in largo, sfiorando più volte la rete. Il 3-0 porta la firma di De Luca, che svetta su corner di Margiotta e insacca di testa con potenza e precisione. Nel finale, l’Acerrana cede definitivamente e i granata dilagano: Margiotta, tra i più attivi dopo il suo ingresso, chiude il conto con un delizioso tocco sotto su assist di Cirio, fissando il poker.

Una vittoria netta, meritata e convincente, che restituisce fiducia e ambizione a un Nardò finalmente in linea con il proprio valore tecnico e con l’obiettivo di risalire la classifica verso posizioni più prestigiose. In classifica il Toro risale a 12 punti portandosi in zona più tranquilla. Prossimo step, trasferta a Francavilla in Sinni.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 02.11.2025, ore 15.30

Serie D/H 2025/26, giornata 10

NARDÒ-ACERRANA 4-0

RETI: 6′ pt aut. Lombardo, 41′ pt Sall, 33′ st De Luca, 48′ st Margiotta

NARDÒ (4-2-3-1): Galli; Minerva, Trinchera (10′ pt Tursi), Gigliotti, Calderoni; Addae, Risolo (43′ st Cirio); Elia, Sall (11′ st De Luca), Garnica (16′ st Margiotta); D’Anna. All. De Sanzo.

ACERRANA (5-4-1): Colella; Esposito E., Picardi, Lomasto (27′ st Esposito A.), Schiavino, Altobelli (1′ st Mazzacano); Lombardo (1′ st Siciliano), Serio, Selvaggio, Dammacco; Barone (23′ st Pinzolo). All. Cavallaro.

ARBITRO: Polizzotto di Palermo.

NOTE: Espulsi De Sanzo (all. N), Cavallaro (all. A) al 43′ pt.

RISULTATI E CLASSIFICA