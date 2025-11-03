TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 3ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 3
(02.11.2025 h 14.30)
Andrano Castiglione-V. Neviano 2-2
AP Specchia-Atl. Salve 0-4
Cutrofiano AM-GC Muro 0-4
Choriana-LM Scorrano 0-3
Sannicola-Atl. Melpignano 2-0
Riposa Palmariggi
CLASSIFICA
Atl. Salve 9
LM Scorrano 6
Sannicola 6
V. Neviano 5
Palmariggi 4
Andrano Castiglione 4
AP Specchia 4
GC Muro 3
Choriana 1
Atl. Melpignano 0
Cutrofiano AM 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 4
(09.11.2025 h 14.30)
Atl. Melpignano-Choriana
Atl. Salve-Sannicola
GC Muro-Andrano Castiglione
LM Scorrano-Palmariggi
V. Neviano-AP Specchia
Riposa Cutrofiano AM