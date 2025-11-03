TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 3ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 3
(02.11.2025 h 14.30)
Alixias-Lizzanello 4-0
Calimera-Salento Soccer A. 1-3
Club Salento Lecce-Atl. Copertino 1-6
S. Guagnano-Seclì 0-2
S. Veglie-Merine 3-0
V. Collepasso-Kick Off A. 3-1
CLASSIFICA
S. Veglie 9
V. Collepasso 9
Atl. Copertino 6
Alixias 6
Kick Off A. 4
Salento Soccer A. 4
Seclì 4
Lizzanello 4
Merine 3
Calimera 1
S. Guagnano 1
Club Salento Lecce 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 4
(09.11.2025 h 14.30)
Atl. Copertino-Alilxias
Kick Off Ac.-S. Guagnano
Lizzanello-S. Veglie
Merine-Calimera
Salento Soccer A.-V. Collepasso
Seclì-Club Salento Lecce