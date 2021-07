LECCE – Vacanze finite: i convocati per le visite mediche e per la prima fase del ritiro

Vacanze ormai finite per il gruppo del Lecce che, giovedì, si ritroverà in sede per le visite mediche e per la prima parte di ritiro pre-campionato che si svolgerà sul terreno di casa dell’Acaya, prima di partire in direzione Folgaria, dove la squadra soggiornerà dal 15 al 30 luglio.

La società ha convocato i seguenti calciatori:

PORTIERI – Marco Bleve, Alexandru Borbei, Vasconcelos Gabriel, Mauro Vigorito

DIFENSORI e ESTERNI DIFENSIVI – Brynjar Ingi Bkìjarnason, Fabio Lucioni, Biagio Meccariello, Ilario Monterisi, Fabio Pisacane, Davide Riccardi, Alessandro Tuia, Romario Benzar, Marco Calderoni, Antonino Gallo, Luca Paganini, Roberto Pierno, Brayan Vera, Leonard Zuta

CENTROCAMPISTI e ESTERNI OFFENSIVI – John Bjorkengren, Alexis Blin, Liam Henderson, Morten Hjulmand, Zan Majer, Sergio Maselli, Marco Mancosu, Marcin Listkowski, Marco Olivieri

ATTACCANTI – Massimo Coda, Pablo Rodriguez

Si aggregheranno al gruppo della prima squadra direttamente nel ritiro di Folgaria anche il centrocampista Catalin Vulturar e l’attaccante Catalin Burnete, entrambi della Primavera. Rispetto alla rosa dello scorso anno, non ci sono Kastriot Dermaku, Christian Maggio, Claud Adjapong, Panagiotis Tachtsidis, Boban Nikolov, Stefano Pettinari, Mariusz Sterpinski, Guven Yalcin.

(foto Coribello-SalentoSport)