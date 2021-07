NARDÒ – Ciullo, nuove maglie e l'”Arena granata”: tante le novità per il Toro

Giornata di presentazioni ufficiali, quella di ieri, in casa Nardò. Mister Totò Ciullo ha incontrato stampa e tifosi, spalleggiato dalla società al gran completo, a partire dal presidente Salvatore Donadei.

Per Ciullo si tratta di un ritorno al Nardò, dopo 15 anni dall’ultima esperienza: “Non posso dimenticare quella stagione, specialmente l’ultima partita – ha detto Ciullo -. Quell’annata è stata una sorta di trampolino, un’esperienza che mi è servita per fare bene anche in altre piazze importanti. Iniziai a giocare con il 4-4-2, ma ho anche schierato le mie squadre con altri moduli. Quando hai a disposizione un patrimonio diverso, devi essere bravi a cambiare. Qui ho accanto a me il ds Andrea Corallo che, con la società, ha dimostrato, nel corso degli anni, di puntare forte sulla crescita del giovani del territorio, cosa molto importante. Ho accettato subito l’invito del Nardò, sin dalla prima chiamata. Il ds Corallo mi ha convinto immediatamente. Mi piace allenare in una città che ha dei tifosi esigenti come quelli del Nardò. Mi auguro che il prossimo campionato possa essere normale e con i tifosi“.

Nel corso della presentazione, poi, ha preso parola il ds Corallo: “A noi piace analizzare i numeri. Due anni fa ci rendemmo conto di dover migliorare in difesa e l’anno scorso abbiamo puntato su una difesa più esperta, facendo bene sia come singoli, sia come impostazione di gioco. Cercheremo di migliorare ancora, dando al mister più soluzioni possibili”.

Un rappresentante della tifoseria granata (“i Fedelissimi”) ha elogiato pubblicamente sia il presidente Donadei e ha consegnato a mister Ciullo una sciarpa granata.

Infine, sono state presentate le nuove maglie ufficiali. Così l’au del Nardò, Alessio Antico: “La maglia è una cosa importante, esprime la nostra tradizione e siamo esigenti. Gli sponsor presenti sono tutti della nostra società e conoscono bene quanto è pesante essere su questa maglia”. Infine, Antico e il dg Silvano Toma hanno ufficializzato l’accordo per la gestione esclusiva del Centro Sportivo Europa, che, pertanto, diverrà la sede degli allenamenti della prima squadra, ma anche del settore giovanile, e sarà ribattezzata “Arena granata”.

(foto: Ciullo e Donadei, FB Nardò Calcio)