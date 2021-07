TENNIS – Circolo Tennis Lecce, un weekend da incorniciare

Il Circolo Tennis Lecce è a un passo dalla promozione in B2. Dopo aver battuto 4-2 in casa lo Sporting Club Nino Bixio Piacenza, il club salentino si appresta a giocare la finale di ritorno di domenica prossima in terra piacentina.

È stato, comunque, un weekend da incorniciare per il sodalizio presieduto da Giuseppe Dell’Anna Misurale. Sabato scorso, infatti, la D1 femminile ha vinto il suo girone, guadagnandosi la promozione in Serie C, vincendo anche l’ultima sfida contro il Manfredonia. La squadra è composta da Giulia Porzio, Alessandra Termini, Giorgia Sticchi e Azzurra Marini. La squadra Over 40, invece, si è laureata vicecampione d’Italia a Venezia, in virtù delle vittorie ottenute contro il Treviso e il Lequile. L’esperta compagine leccese ha dovuto desistere soltanto in finale contro Aniene Roma. Il team è formato da Andrea Trono, Eugenio Capano, Giovanni Caricato, Marcello Melone e Giuseppe Dell’Anna Misurale (capitano).

Tante soddisfazioni anche per Franco Agamennone, punta di diamante del circolo leccese, che, per la prima volta in carriera, ha vinto, nel weekend, un torneo da 25mila dollari a Montauban (Francia), prima in singolare (battendo 62 61 Eysseric), poi in doppio, in coppia con Antoine Escoffie (battendo Vouquier e Dussin 61 75).

(foto: la C maschile)