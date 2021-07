LECCE – Dubickas ceduto al Piacenza, presentazione alla stampa per Tuia

L’Us Lecce, poco fa, ha comunicato la cessione, a titolo definitivo, di Edgaras Dubickas al Piacenza Calcio, riservandosi il 50% degli introiti della futura successiva vendita. L’attaccante lituano, quindi, lascia il giallorosso dopo aver accumulato, tra la stagione 2017-18 e la stagione 2020-21 (periodo nel quale ha vestito, pro tempore, anche le maglie di Sicula Leonzio, Gubbio e Livorno), una presenza in Serie A (novembre 2019, a Cagliari); sei presenze in Serie B; 14 presenze in Serie C con un gol; due presenze in Tim Cup e un gol (alla Feralpisalò nella scorsa edizione); due presenze in Coppa Italia di Serie C, con due gol.

Giovedì, intanto, alle ore 10.30, presso la sala stampa del Via del Mare, sarà presentato Alessandro Tuia, uno degli ultimi arrivati in casa Lecce. La società, inoltre, ha reso noto di aver investito nel potenziamento delle strutture, acquistando un nuovo pullman personalizzato, in collaborazione con Maraschio Bus, che sarà a disposizione h24 anche in trasferta.

(foto: E. Dubickas, archivio)