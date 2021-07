FJ GALLIPOLI – Cambio di denominazione: nasce l’Asd Città di Gallipoli 2021

Cambia la denominazione sociale della Fiamma Jonica Gallipoli, club di Promozione. Dal 1° luglio, il nome del sodalizio gallipolino è mutato in Asd Città di Gallipoli 2021.

“Una scelta – racconta il presidente Vincenzo Carrozza – che è figlia di questioni burocratiche, e non solo. Già dallo scorso anno, sentivamo la necessità di trovare un simbolo e una denominazione in grado di rispecchiare appieno lo spirito di appartenenza verso la nostra amata città. Nel pieno rispetto delle norme federali, abbiamo lavorato giorno e notte alla ricerca della soluzione migliore e ci auguriamo di esserci riusciti. La società – conclude il presidente Carrozza – è da diverso tempo al lavoro per programmare la nuova stagio ne calcistica, nella speranza che sia diversa da quella appena trascorsa. Nelle prossime ore, potrebbero arrivare importanti novità“.