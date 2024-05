ECCELLENZA – Il Giudice sportivo di Ugento-Bisceglie

Dopo lo spareggio tra le vincenti dei playoff di Eccellenza, Ugento e Bisceglie, il Giudice sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CALCIATORI – Una giornata per Antonio Pignataro (Bisceglie): “Sebbene squalificato, entrava sul terreno di gioco durante la fase di riscaldamento della propria squadra e al termine del primo tempo entrava negli spogliatoi da una porta secondaria”.

DIRIGENTI – Inibizione sino al 4 luglio 2024 per Massimo De Nuzzo (Ugento): “Sebbene inibito (…) a fine gara partecipava alla premiazione della propria squadra entrando sul terreno di gioco”.

AMMENDE – 800 euro al Bisceglie per lancio, da parte di propri sostenitori, di cinque petardi ed un fumogeno che provocava abrasione sul terreno di gioco in due zone diverse; inoltre, per la rissa scoppiata tra gli stessi sostenitori che causava danni all’impianto sportivo; 200 euro all’Ugento per accensione di otto fumogeni nel settore occupato dai suoi tifosi.