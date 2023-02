LECCE – Una serata da dimenticare in fretta: la photogallery del ko col Sassuolo a cura di Max Coribello

Serata da cancellare in fretta quella di sabato per il Lecce di Marco Baroni che, dopo una mini-serie positiva di tre risultati utili consecutivi, deve cedere il passo al Sassuolo, a segno con una rete di Thorsvedt. Preoccupa lo zero nella casella dei tiri nello specchio della porta. Nel finale, Strefezza fallisce clamorosamente il gol del pari da pochi passi.

Di seguito, una selezione delle immagini salienti della partita, a cura del nostro fotografo Max Coribello.

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

sabato 25 febbraio 2022, ore 20.45

Serie A 2022/23, giornata 24

LECCE-SASSUOLO 0-1

RETI: 65′ Thorstvedt

LECCE (4-3-3): Falcone – Gendrey, Tuia, Baschirotto, Gallo – Blin (73′ Gonzalez), Hjulmand, Maleh (79′ Askildsen) – Strefezza, Ceesay (46′ Colombo), Banda (46′ Oudin). A disp. Bleve, Brancolini, Romagnoli, Helgason, Ceccaroni, Voelkerling P., Lemmens, Cassandro, Umtiti, Pezzella. All. Marco Baroni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli – Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio – Frattesi (60′ Thorstvedt), Obiang (60′ Lopez), Matheus – Berardi (90+5′ Ferrari), Defrel (60′ Pinamonti), Bajrami (83′ Cejde). A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, D’Andrea. All. Alessio Dionisi.

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze (Zingarelli-Trinchieri; IV Miele; VAR Mazzoleni-Minelli).

NOTE: ammoniti Banda, Baschirotto (L), Berardi, Obiang (S). Rec. 2′ pt, 5′ st.