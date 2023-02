NARDÒ – Il Francavilla in Sinni rallenta la rincorsa alla vetta. Ragno: “Ai punti meritavamo noi”

Dopo sette risultati utili consecutivi, arriva un brutto stop per il Nardò, uscito sconfitto di misura da Francavilla in Sinni.

Su un terreno di gioco al limite della praticabilità, i lucani si portano avanti al 43′ con Melillo su punizione, dopo che il Toro aveva sprecato almeno due palle gol nitide con Ferreira. Lo stesso attaccante, però, si fa perdonare al quarto d’ora della ripresa con un tiro che, complice Liso s’insacca nella porta francavillese. Il Nardò, però, si complica la vita da solo: al 21′, espulso Ciracì per somma di ammonizioni. E allora il Francavilla ne approfitta con Rajkovic per riportarsi avanti, sugli sviluppi di una punizione battuta da Melillo. Alla mezzora, parità numerica ristabilita per l’espulsione di Buchicchio. L’assalto finale del Nardò produce un gol annullato a Dambros per fuorigioco e nulla altro.

Il Nardò perde punti dalle prime in classifica: il primo posto della Cavese è distante quattro punti; secondo è il Barletta con due punti di vantaggio proprio sui granata, tallonati dal Casarano e dal Brindisi.

Mister Nicola Ragno nel post-partita: “Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ai punti dovevamo vincere noi. Vince chi fa gol, loro hanno sfruttato le poche occasioni create, noi invece non abbiamo creato tanto ma ci si è messo di mezzo di tutto. Quando credevamo di vincerla, poi abbiamo preso il secondo gol inaspettatamente, perché noi siamo organizzati sulle palle inattive. Va fatto un elogio alla mia squadra che ci ha provato sino alla fine. Noi continuiamo nel nostro percorso, ci sono altre nove partite e cercheremo di dare il massimo. Mettiamo da parte questa partita così come abbiamo fatto dopo la sconfitta col Brindisi, restiamo tranquilli e sereni. Abbiamo un percorso da fare, cercare di arrivare tra le prime cinque e più in alto possibile. Si va avanti, questa sconfitta non toglie forza alla mia squadra, possiamo ancora dare molto perché abbiamo qualità. Restiamo umili e da martedì pensiamo al Bitonto“.

—

IL TABELLINO

Francavilla in Sinni, stadio “N. Fittipaldi”

domenica 26.02.2023, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 25

FRANCAVILLA IN S.-NARDÒ 1-0

RETI: 43′ pt Melillo (F), 14′ st Ferreira (N), 28′ st Rajkovic (F)

FRANCAVILLA IN S.: Liso, Esposito G., Di Ronza, Pinna, Nicolao, Buchicchio, Bucolo, Marconato, Nolè (32′ st Petruccetti), Rajkovic, Melillo (35′ st Schiavi). All. Lazic.

NARDÒ: Viola, De Giorgi (38′ st Bonilla), Lanzolla, Russo (29′ st Gjonaj), Ciracì, Fedel, Addae, Montinaro (35′ st Mariano), POlichetti (26′ st Antonacci), Ferreira (20′ st Urquiza), Dambros. All. Ragno.

ARBITRO: Rodigari di Bergamo.

NOTE: Espulsi Ciracì (N) al 21′ st, Buchicchio (F) al 31′ st, entrambi per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA