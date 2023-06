LECCE – Umtiti: “Avevo bisogno di sentirmi apprezzato e utile, qui ho superato l’esame e sono felice”

A Canal Plus ha parlato il difensore del Lecce, Samuel Umtiti.

“Sta andando molto bene, sono contento. Dopo quattro anni di depressione, alla fine sono riuscito a ritrovare il sorriso e il gusto di giocare a calcio. A Barcellona stavo bene, poi ho cominciato a sentire la sfiducia di alcune persone e ho capito che nessuno credeva più in me. Qui a Lecce sono ripartito, ho affrontato una sfida: avevo bisogno di sentirmi apprezzato, rispettato e utile. All’inizio non è stato facile, sia per i dolori fisici, sia per l’aspetto mentale. Ho superato l’esame, sono felice. Restare in massima divisione è come vincere uno Scudetto, lo so bene. Sono grato al Lecce, qui ho ritrovato il sorriso. Il futuro? Tempo fa è venuto a trovarmi il mio amico Alexandre Lacazette (centravanti del Lione, ndr). Abbiamo pensato che sarebbe bello tornare a giocare insieme prima di finire la carriera, ma adesso sono concentrato solamemente sulla salvezza del Lecce“.

(foto: Umtiti contro Lautaro in Inter-Lecce del 5 marzo – ©Coribello/SalentoSport)