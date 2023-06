LECCE – Banda tra presente e futuro: “Pensare solo a noi stessi per salvarci. Io mi vedo a lungo qui”

Assente per squalifica contro lo Spezia, Lameck Banda è pronto a tornare protagonista in maglia giallorossa già a partire dalla trasferta domenicale di Monza. L’ala zambiana del Lecce ne ha parlato oggi in conferenza stampa.

Il cammino giallorosso è giudicato positivo: “Penso che abbiamo giocato un buon campionato tutti insieme, con una squadra molto unita. Ora sta a noi riuscire a restare compatti per fare i punti che ci servono per salvarci. Penso sia importante tutto, specialmente la testa e la condizione atletica. Saranno due partite fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo. Devo dare il 100% per aiutare allenatore e squadra a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

Banda punta a fare più gol: “Mi sto allenando molto sul cercare di segnare più gol. È un campionato molto difficile e sto cercando giorno per giorno di migliorare per raggiungere l’obiettivo di stagione e magari segnare più gol. Tutti i miei compagni di squadra mi spronano a fare meglio negli ultimi metri”.

Dalle parti di Lusaka è divenuto già un idolo: “È stata un’emozione molto grande, perché sono il primo giocatore zambiano a giocare in Serie A, nella mia nazione ora sono popolare per questo e ne sono contento. Sulla Serie A molti compagni di nazionale mi chiedono informazioni, specialmente quanto sia difficile giocarci”.

Sul futuro: “Mi trovo molto bene qui, sono felice. È un grande club per me. Futuro? Non ci penso per ora, mi piace molto il Salento e nel futuro mi vedo qui”.

Domenica tornerà in campo a Monza: “Sarà una partita molto difficile, contro una squadra forte e in una posizione alta di classifica. Non dobbiamo pensare all’avversario, ma soltanto a noi stessi e alla partita che dobbiamo fare”.