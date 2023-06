SPORT PARALIMPICI – Grazia Turco eletta “Eccellenza Sportiva 2022” dalla Regione Puglia

Piovono riconoscimenti per Grazia Turco, pluricampionessa di Vernole e simbolo dello sport paralimpico.

Dopo aver centrato la medaglia d’argento ai campionati nazionali di tennistavolo (benché infortunata ad un braccio), svoltisi a Messina nei giorni scorsi, la portacolori dell’Asd Utopia Sport è stata anche riconosciuta come “Eccellenza Sportiva dell’anno 2022” dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sport per Tutti. Turco ha ricevuto il premio in occasione della premiazione per i campionati italiani.

“Non posso che essere felice ed onorata – spiega la campionessa salentina –. Dopo tanti anni di sacrifici finalmente rappresento la mia regione. Dedico l’Eccellenza Sportiva conferitami dalla Regione Puglia al presidente regione del Centro italiano paralimpico Giuseppe Pinto, che ha sempre creduto in me, al mio tecnico Gianpiero Turco e al mio allenatore

Andrea Sciuga”.