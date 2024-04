LECCE – Umtiti, amore senza fine: “Sono uno di voi, sempre e per sempre”

Prima di Lecce-Monza, il Via del Mare ha riabbracciato Samuel Umtiti, indimenticato protagonista della salvezza 2022/23. Amore a profusione dagli spalti, amore ricambiato dal campione del mondo 2018, attuale tesserato del Lille. Le sue parole.

“Sono molto contento di essere qui, questo è uno stadio meraviglioso per me. Lo scorso anno abbiamo fatto una stagione che non potrò mai dimenticare. Grazie ancora a tutti, a voi tifosi, alla società che ha creduto in me e per quello che tutti voi mi avete dato. Sono uno di voi, sempre e per sempre, sono un leccese, quando ho tempo mi piace tornare qui”.

Umtiti è stato abbracciato e salutato in primis dal presidente Saverio Sticchi Damiani, che gli ha regalato la sua maglia numero 93 nella versione 2023/24. L’ex difensore giallorosso, poi, ha riabbracciato i vecchi compagni, mentre tutto lo stadio acclamava il suo nome.