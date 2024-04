LECCE – Sticchi Damiani: “Peccato, ma è un punto importante. Cagliari? Non mi fido di questo campionato”

Sembrava ormai fatta, ma nel calcio – come nella vita – non è mai finita sino a quando non compare la parola fine. Saverio Sticchi Damiani, comunque, si tiene strettissimo il punto guadagnato dal Lecce contro una squadra con budget di gran lunga superiore come il Monza.

Le parole del presidente al Nuovo Quotidiano di Puglia: “Peccato. Dopo quell’eurogol di Krstovic sembrava già fatta, anche se, in attesa dei risultati delle altre gare, sarebbe rimasto tutto ancora aperto, anche in caso di vittoria. Adesso dobbiamo avere l’intelligenza di voltare pagina. Pareggiare con il Monza è stato comunque importante, la squadra lombarda ha un organico di grande livello, non ha regalato niente a nessuno. Il gol di Krstovic? Il ragazzo se lo merita, sta benissimo, deve stare tranquillo ed esprimere per intero il suo bel talento. Cagliari? Non mi fido di questo campionato. Le squadre che affronteremo chiedono tutte il massimo dell’attenzione e dell’impegno”.

E su Umtiti: “È rimasto nel cuore di tutti noi e lui si porta nel cuore il Lecce, la società, la gente, la città. È un giocatore che ha grandi valori, ha saputo essere di guida ai compagni, che a loro volta sono rimasti innamorati di lui. Non riesce a staccarsi dal Salento, come peraltro accade a tanti giocatori che si portano il Salento nell’animo per sempre. È il segno della capacità di questo ambiente di farsi amare da tutti”.