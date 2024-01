LECCE – Ultime ore di mercato: frenata Lagerbielke, Pierret non prima dell’estate?

A ormai poche ore dalla chiusura dei cancelli della sessione invernale di calciomercato, il Lecce è a caccia di rinforzi per consolidare la rosa.

Uno di questi è Gustaf Lagerbielke, centrale difensivo svedese in forza al Celtic Glasgow. Nelle scorse ore, però, l’affare che ieri era dato in conclusione ha subito una frenata per via della decisione del club scozzese di bloccare la cessione del calciatore a causa dei problemi fisici di un altro difensore presente in rosa. Si attendono sviluppi a breve. A Tmw, Lagerbielke aveva confessato di volere la Serie A, sin da quando era bambino”.

Niente da fare nemmeno per Balthazar Pierret, mediano classe 2000 del QRM (Quevilly Rouen), ingaggiato dal Lecce per la prossima stagione. Il club salentino sta provando, per l’ennesima volta, ad anticipare il suo arrivo in Puglia ma il suo attuale club non lo vuol lasciar partire prima del termine.

C’è anche l’interesse per Gianluca Gaetano, talentuoso attaccante del Napoli: si di lui ci sono anche Cagliari, Frosinone e Genoa.