LECCE – Piovono squalifiche: Ramadani out, tre fermati anche in Primavera

L’inutile cartellino giallo rimediato in zona recupero al “Ferraris” costa caro a Ylber Ramadani. Il centrocampista del Lecce sarà costretto a saltare la gara interna contro la Fiorentina perché squalificato per una giornata. Sarà la seconda defezione in campionato per mano del Giudice sportivo dopo quella di Verona del 27 novembre.

Insieme al mediano albanese sono stati fermati, tutti per un turno, Arkadiusz Milik (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Danilo Cataldi (Lazio), Matheus Henrique (Sassuolo), Jonathan Ikonè (Fiorentina).

Piovono squalifiche anche per la Primavera giallorossa: fermati per una giornata Rares Burnete e Catalin Vulturar, già in diffida e ammoniti nel match vinto 2-1 col Verona. I due salteranno la trasferta col Frosinone, fanalino di coda della classifica, in programma sabato alle 11. In panchina non ci sarà neanche il loro allenatore Federico Coppitelli, fermato per un turno poché espulso per proteste contro gli scaligeri.