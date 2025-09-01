LECCE – Ultime ore di mercato con due missioni: sfoltire la rosa e cogliere eventuali occasioni

Ultime ore di calciomercato, sessione estiva 2025/26. In casa Lecce tiene banco soprattutto la questione dello sfoltimento dell’organico, mentre last-minute potrebbe arrivare un centravanti classe 2006 dalla Spagna, Francisco Esteban Sanchez, settore giovanile del Betis.

Per diversi motivi, Frederic Guilbert, Youssef Maleh, Remi Oudin e Hamza Rafia, oltre a qualche giovane della Primavera come Marco Delle Monache, sono in uscita.

Sono ore fitte di contatti, dunque, in casa Lecce. L’obiettivo è alleggerire numericamente la rosa e, inevitabilmente, anche il monte ingaggi.

Particolare è la questione Maleh: il 27enne italo-marocchino fu prelevato (in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza) nel gennaio 2023 dalla Fiorentina e contribuì, con Marco Baroni alla guida, alla prima delle tre salvezze consecutive dei salentini, giocando 17 partite e servendo un assist. Nella stagione successiva, dopo aver svolto il ritiro con Roberto D’Aversa, fu ceduto all’Empoli nell’ultimo giorno di mercato, in prestito con opzione per il club toscano. Maleh giocò una stagione da titolare, con 34 presenze e un assist, oltre a due presenze e un gol in Coppa Italia, ma l’Empoli non esercitò l’opzione e il centrocampista, in estate 2024, tornò a Lecce.

Il prestito con opzione, però, fu rinnovato ad agosto dello scorso anno, sempre in direzione Empoli. Anche nella scorsa annata, Maleh fu titolare nel centrocampo di Roberto D’Aversa (passato all’Empoli anche lui), chiudendo poi la stagione ai primi di marzo per un brutto infortunio al legamento collaterale del ginocchio.

Altro giro, altra corsa: Maleh svolge il ritiro estivo col Lecce di Eusebio Di Francesco, facendosi anche notare nelle amichevoli sudtirolesi. Qualcosa, però, non convince né l’area tecnica, né il mister, oppure uno dei due. Maleh è nuovamente sul mercato con un forte interesse della Cremonese registrato nelle scorse settimane, poi nulla si è più saputo.

Maleh potrebbe essere il rinforzo di centrocampo che il Lecce ha già in casa, senza bisogno di cercarlo sul mercato? Potrebbe, ma da qui alle ore 20 potrebbe succedere ancora di tutto.

Questione diversa per Guilbert, Rafia e Oudin. Il primo paga forse qualche parola di troppo – ma potrebbe anche non essere l’unico motivo – rilasciata dei microfoni francesi; Rafia, invece, non ha convinto Di Francesco: per il tunisino ci sarebbero un paio di interessamenti da società di Serie B, sempre che il calciatore accetti di scendere di categoria. Oudin, reduce da una brutta esperienza a Genova, sponda Sampdoria, non ha grosso mercato in Italia.