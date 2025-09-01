foto: i capitani di Ugento e Gallipoli
ECCELLENZA – Partenza sprint per Racale, Brilla e Brindisi: i tabellini della 1ª giornata
Eccellenza pugliese, i tabellini della prima giornata 2025/26.
A. TOMA MAGLIE-ATL. RACALE 1-2
RETI: 21′ pt Fernandez (M), 42′ pt e 33′ st Barbero (R)
A. TOMA MAGLIE: Carretta, Tecci, Galvez, Conte, Amato, Mutisi (15′ st Martina), Ongania (20′ st Legari), Alfarano (26′ st Castellaneta), Fernandez (26′ st Piscopo), Santomasi, Urso (30′ st Bellanova). All. Giuliatto.
ATL. RACALE: Colazo, Corea, De Vito (19′ st Corvaglia), Perez, Tomasi, Pennetta, De Donno (26′ st Abatello), Pirretti, Carrino (31′ st Arias), Barbero, Ria. All. Sportillo.
ARBITRO: Mongelli di Lecce.
—
ACQUAVIVA-NOVOLI 1-1
RETI: 33′ st Fucci (A), 40′ st rig. Duque (N)
ACQUAVIVA: Ditoma, Angelini, Acuna, Fucci, Patronelli, Taal, Pucinelli, Ferrante (18′ st Guglielmi), Garcia Reyes, Girardi (24′ st Fernandez), Colaci (39′ st Carucci). All. Solidoro.
NOVOLI: Suma, Valzano (21′ st Lobjanidze), Leone, Maccarone, Togora, Seijas, Ferreira L. (31′ st Quarta), Giacomazzi, Duque H., De Blasi, Mancarella. All. Luperto.
ARBITRO: Carlucci di Molfetta.
—
BITONTO-N. SPINAZZOLA 1-1
RETI: 3′ st rig. Bonanno (S), 35′ st rig. Palazzo (B)
BITONTO: Cozzella, Pinto, Marchitelli (9′ st Napoli), Cutrone (28′ st Pizzulli), Delgado, Milella, Brizzi (22′ st Filoni), Cariello (1′ st Di Gioia), Pelosi, Palazzo, Rotondo (9′ st Mazzilli). All. Zinfollino.
N. SPINAZZOLA: Liso, Zingaro, Cagnetta, Colonna, Ripanto, Pizzo, Ricchiuti (12′ st Cucumazzo), Bonanno, Di Bari, D’Onofrio (25′ st Morella), Di Palma (12′ st Leone). All. Di Domenico.
ARBITRO: Consales di Foggia.
—
UGENTO-GALLIPOLI 2-2
RETI: 14′ pt rig. Tavdgiridze (U), 32′ pt Schirosi (G), 26′ st Godoy (G), 49′ st Catania (U)
UGENTO: Trezza, Marchionna (40′ st Schito), Macias, Scarlino (24′ st Urbano), Kamana, Grillo, Tavdgiridze (40′ st Fois), Inguscio (30′ st Albin Fernandez), Zanette (30′ st Catania), Rivadero, Carrozzo. All. Di Michele.
GALLIPOLI: Menendez, Marzio, Sansò (40′ st Bentivoglio), Bonoha, Fernandes, Megalhaes (40′ st Cardinale), Camacho, Beitia, Schirosi (12′ st Sanchez), Gonzalez, Raia (22′ st Godoy). All. Salvadore.
ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.
NOTE: espulso Rivadero (U) al 31′ st per doppia ammonizione.
—
GALATINA-BRINDISI 0-3
RETI: 10′ pt Benvenga, 39′ pt Ferrari, 8′ st Scoppa
GALATINA: Caroppo, Mauro, Signore, Giglio, Vigliotti, Trofo (40′ st Dollorenzo), Valentini (14′ st Dell’Anna), Martano, Piccinno (14′ st Avantaggiato), Maraschio (14′ st Castrì), Oliveros (14′ st Miglietta). All. Mazzeo.
BRINDISI: Staropoli, Cauteruccio (40′ st Perrone), Lanzolla, Lobosco, Benvenga, Langone (19′ st Mangialardi), Bernaola (4′ st Scoppa), Melillo (40′ st Barrera), Carpineti, Burzio (30′ st Scaringella), Ferrari. All. Ciullo.
ARBITRO: Albano di Taranto.
—
CANOSA-S. MASSAFRA 3-0
RETI: 22′ pt e 29′ st Di Piazza, 18′ st Cafagna
CANOSA: Tarolli, De Gol, Gomes, Lacassia, Repola (15′ st Iagulli), Cafagna (40′ st Santoro), Solano, Lavoratti (40′ st Comitangelo), Lamacchia, Di Piazza (35′ st Cormio), Aguilera (25′ st De Michele). All. Modesto.
S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino, Secondo, D’Arcante (22′ st Buzzi), Pinto F. (40′ st Pezzuto), Ligorio, Nazzaretto (7′ st Dell’Atti), Iaia, Sosa, Maiorino, Morisco (14′ st Caserta). All. D’Alena.
ARBITRO: Cilli di Barletta.
—
BRILLA CAMPI-TAURISANO 3-2
RETI: 7′ st Mariano (B), 8′ st e 15′ st Maiolo (T), 21′ st Caravaglio rig. (B), 28′ st Cavaliere (B)
BRILLA CAMPI: Alonso, De Luca (35′ st Olibardi), Layus, Milessi, Caravaglio, Giglio, Calò, Flordelmundo, Mariano (35′ st Vantaggiato), Marti (21′ st Cavaliere), De Gaetani. All. Calabuig.
TAURISANO: Rollo, Quaranta, Romano, Desiderato (13′ st Calzolaro), Pasca, Cabrera, D’Ettorre (32′ st Perdicchia), Maiolo, Mingiano, Titarelli, Andrade. All. Oliva.
ARBITRO: Regina di Molfetta.
—
BISCEGLIE-FOGGIA I. 5-0
RETI: 35′ pt Lopez, 16′ st Martino, 34′ st Castro, 40′ st rig. Amoroso, 46′ st Massari
BISCEGLIE: Baietti, Visani, Ciurlo, Taccogna, Martinez (23′ st Castro), Lopez (15′ st Amoroso), Lavopa (34′ st Traore), Martino, Di Fulvio, Senè (38′ st Massari), Cifarelli (31′ st Ricchiuti). All. Di Meo.
FOGGIA I.: Tigre, Rubino, De Cotiis, Stele, Dinielli (19′ st Cariati), Joof, Cortopasso (1′ st Bevilacqua), Ferrucci (34′ st Senatore), Achik (38′ st Cateniello), Dascoli, Siclari. All. Lasalandra.
ARBITRO: Racanelli di Bari.
—
VIRTUS MOLA-POLIMNIA 3-1
RETI: 4′ pt Capobianco (M), 20′ pt Mosquera (M), 25′ pt Serafino (P), 48′ st Quarta (M)
VIRTUS MOLA: Colonna, Dell’Acqua, Radicchio, Amoruso (25′ st Pignataro), Natuzzi, Campanella, Ungredda, Tarantino, Capobianco, Altamura (28′ st Schirizzi), Mosquera (33′ st Quarta). All. Caricola.
POLIMNIA: Degiosa, Avvantaggiati (7′ st Solimeno), Spinelli, Panebianco, Gernone, Marasciulo (7′ st Marques), Morleo (46′ st Birardi, Zaccaria, Serafino, Mendez (18′ st Bonsante), Romano (7′ st Ingredda). All. Anaclerio.
ARBITRO: Fiorino di Bari.
—
TARANTO-UC BISCEGLIE rinviata al 18/9