LECCE – Ingaggiato Esteban (per la Primavera). Su Guilbert c’è il Rangers
Un nuovo attaccante è stato ingaggiato dal Lecce per la formazione Primavera. Si tratta del centravanti classe 2006 spagnolo, Francisco Esteban Sanchez, o semplicemente Esteban, settore giovanile del Betis, preso a titolo definitivo.
Esteban ha vestito le casacche del Villareal, relativamente al settore giovanile, proseguendo poi nel vivaio dell’Atletico Madrid. Attualmente militava nella seconda squadra del Betis con cui l’anno scorso ha giocato la Youth League segnando quattro gol (con un assist) in cinque partite.
In uscita non si registrano novità se non un interessamento del Glasgow Rangers per Frederic Guilbert. Intanto Antonin Barak, in esubero dalla Fiorentina, si è appena accasato alla Sampdoria. Per Oudin nelle ultime ore si è fatto sotto il Catanzaro.