LECCE – ‘Au revoir” Remi: Oudin a titolo definitivo al Catanzaro

Si chiude l’avventura di Remi Oudin con la casacca giallorossa. Da oggi, il calciatore francese è un tesserato del Catanzaro, club di serie cadetta.

Il classe 1996 arrivò a Lecce nell’estate 2022, agli ordini di Marco Baroni, per disputare il campionato di Serie A. Rilevato dal Bordeau, a titolo temporaneo. Prima stagione giocata più da subentrato che da titolare, con un totale di 31 presenze in campionato e tre reti. Numeri identici nella stagione successiva, agli ordini prima di D’Aversa, poi di Gotti: tre reti (tutte nel periodo D’Aversa) e due assist. Poco spazio l’anno scorso, solo undici presenze, poi la decisione della società di girarlo alla Sampdoria in Serie B, esperienza poco positiva chiusa con la retrocessione sul campo, 13 presenze e un solo gol.

Oudin passa al Catanzaro a titolo definitivo per una cifra non comunicata.