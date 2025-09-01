SERIE D – Coppa Italia: Santarpia-De Angelis, il Martina passa a Nardò

Avanza al secondo turno di Coppa Italia il Martina che batte il Nardò a domicilio. I biancoazzurri di Laterza passano grazie alle reti di Santarpia e De Angelis, confermando una solidità e un’identità di gioco già rodata. Per il Nardò, invece, l’avventura in Coppa dura ancora una volta appena 90 minuti, come nelle due precedenti stagioni. Ma i granata non sfigurano: sotto dopo 17 minuti per il gol-capolavoro di Santarpia, hanno la forza di reagire e trovare il pari con Gatto a inizio ripresa.

L’assenza di Gigliotti in difesa e le non perfette condizioni di Tedesco costringono De Sanzo a soluzioni alternative, ma i veterani Trinchera e Gatto hanno dato comunque affidabilità. L’approccio timoroso dei padroni di casa ha lasciato il campo all’iniziativa del Martina, capace di costruire occasioni già in avvio con Resouf e Mastrovito. Quando la partita sembrava indirizzata, la reazione del Nardò ha riacceso l’entusiasmo sugli spalti, ma la maggiore qualità del Martina ha fatto la differenza nel finale, con il colpo di testa di De Angelis che ha deciso l’incontro.

Vantaggio itriano al 17′ grazie a un gran tiro di Santarpia che beffa Galli nel vano tentativo di intercettare il pallone. Alla mezzora, gran gol di D’Anna per il Nardò, poi annullato per fuorigioco. Il pareggio di casa arriva all’8′ della ripresa con un’azione di D’Anna rifinita da Gatto che batte Martinkus con un preciso destro. Il definitivo gol-vittoria del Martina, poi, giunge al 31′ con un letale colpo di testa di De Angelis su cross di Piriz.

Domenica via al campionato con Nardò-Paganese e T. Acerrana-Martina; il 14 settembre, poi, Martina e Nardò si ritroveranno per la seconda giornata di campionato, stavolta al “Tursi”.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G.Paolo II”

domenica 31.08.2025, ore 19

Coppa Italia Serie D 2025/26, 1° turno

NARDÒ-MARTINA 1-2

RETI: 17′ pt Santarpia (M), 7′ st Gatto (N), 31′ st De Angelis (M)

NARDÒ (3-5-2): Galli; Trinchera, Fornasier (42′ st Sall), Calderoni; Manuzzi, De Luca (46′ st Garnica), Risolo, Cirio (1′ st Minerva), Tursi; Gatto (32′ st Tedesco), D’Anna. All. De Sanzo.

MARTINA (4-3-3): Martinkus; Mancini, Llanos, De Angelis, Lupo; Zanelaj, Virgilio (50′ st Dieng), Resouf (22′ st Ievolella); Mastrovito (18′ st Piriz), Santarpia (42′ st Sorace), Palermo (36′ st D’Arcangelo). All. Laterza.

ARBITRO: Spera di Barletta.