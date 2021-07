LECCE – Ultime ore di caldo salentino prima di partire per il Trentino. Occhi su un altro islandese

Ultime ore di caldo salentino per il Lecce che domani volerà alla volta di Folgaria, in Trentino-Alto Adige per dare il via al ritiro precampionato.

Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta sul terreno dell’Acaya, con una sessione a gruppi di palestra e di esercitazioni tecnico-tattiche. Domani, prima del trasferimento in aeroporto a Brindisi, il gruppo si allenerà ancora una volta, sempre all’Acaya. Tutto il gruppo-squadra, poi, nella giornata di oggi, ha effettuato i soliti controlli anti-Covid di routine che hanno dato, per tutti, esito negativo.

Intanto prende corpo la trattativa portata avanti dal direttore tecnico Pantaleo Corvino col calciatore islandese Thorir Johann Helgason, classe 2000, del club Hafnarfjodur, centrale di centrocampo ma schierato anche da trequartista, compagno di Bjarnason in nazionale (ha esordito a maggio) e con diversi gettoni nelle rappresentative minori (tra cui sette in Under 21).

(foto: l’allenamento del Lecce ad Acaya – ©SalentoSport)