MAGLIE – Si riparte dalla riconferma di mister Luperto: “Onorato di essere ancora qui”

Mister Claudio Luperto sarà ancora alla guida della Toma Maglie per la prossima stagione sportiva che vedrà i giallorossi impegnati nel torneo di Eccellenza.

“Sono onorato – spiega il mister – di essere ancora qui e di poter ripartire con questa società e con questa maglia che ho indossato per diversi anni e con la quale ho tanti ricordi. Grazie a questo gruppo dirigenziale che ha dimostrato di credere in me per riconfermarmi, ce la metterò tutta per ripagarli con tutta la passione che ho per questo sport, con la voglia, con la mia esperienza e, spero, con le mie capacità, per far divertire le persone che verranno in campo a vederci, speriamo sempre di più, pandemia permettendo, per far vedere loro una squadra che ha voglia di dimostrare in campo ciò che sa fare. Posso assicurare serietà, tanto lavoro sul campo, coraggio e voglia di ottenere il massimo, senza stare a lesinare alcun risultato. Questo è ciò che spero di portare insieme ai miei ragazzi, perché i risultati si possono ottenere grazie a loro che vanno in campo. Un grosso in bocca al lupo a tutti noi”.

(foto: C. Luperto, ph. Coribello-SalentoSport)