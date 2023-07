LECCE – Ultima amichevole nel ritiro trentino, arriva il Cittadella. Abbonamenti a gonfie vele

Ultimo test amichevole dal ritiro trentino per il Lecce di Roberto D’Aversa, che, nel pomeriggio, affronterà il Cittadella sul terreno dell’impianto sportivo comunale di Lavarone. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 17. Da sempre la “bestia nera” dei giallorossi, il Cittadella, nella stagione che sta per cominciare, militerà ancora nel campionato cadetto, diretta da mister Edoardo Gorini. Tra i suoi tesserati c’è anche Raul Asencio, attaccante spagnolo in maglia giallorossa due stagioni fa, con una manciata di presenze in archivio.

Nell’attesa di nuovi colpi di mercato targati Corvino-Trinchera (sembra essere in chiusura la trattativa col centrocampista albanese Ylber Ramadani, in forza all’Aberdeen, in Scozia), giungono buone notizie dal conteggio degli abbonamenti che, nella giornata di ieri, hanno sfondato quota diecimila. Da venerdì prossimo, via alla vendita libera.

Alle 17.15, test-match anche per la Primavera, nel ritiro calabrese di Cotronei, contro il Crotone.

(foto: un’immagine del Lecce-Cittadella del febbraio 2022 – ©Coribello/SalentoSport)