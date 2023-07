CASARANO – Presentato Laterza: “Onoreremo la maglia”. Mercato, una riconferma e tre nuovi arrivi

Nel primo pomeriggio, presso il Vittoria Park Hotel di Bari, è stato presentato il neo allenatore del Casarano, Giuseppe Laterza. Le sue prime dichiarazioni: «Siamo entusiasti di partire, non vedevamo l’ora. Sono qui, insieme al mio staff per lavorare duro e con grande determinazione in una piazza importante che ha alle spalle una società che ti permette di lavorare nelle migliori condizioni. La trattativa con il Casarano? E’ stata semplice, con il direttore Montervino abbiamo già lavorato, per una società come questa non ci sono stati problemi a scendere in Serie D. Nel corso di questi primi giorni di test, ho avuto già l’opportunità di parlare con alcuni giocatori ai quali ho detto che la cosa più importante e che non deve mai mancare è quella di onorare la maglia e questa è l’unica promessa che mi sento di fare ai tifosi rossoazzurri, che sono innamorati e appassionati e che meritano il massimo dell’impegno, ma mi aspetto anche grande entusiasmo, lo stesso che ho visto quando venivo a Casarano da avversario.Siamo già al lavoro, sono pronto a farlo per 24 ore al giorno pur di riuscire un gruppo sano e compatto». La squadra, da domani, 29 luglio, sino al 13 agosto, sarà in ritiro a Polla (SA).

Intanto il club ha annunciato il rinnovo del portiere Salvatore Carotenuto e l’ingaggio di Edoardo Vona, difensore centrale classe 1996, nativo di Roma, con una lunga esperienza in Serie D e C con le maglie di Virtus Verona, Racing Roma, Latina, Tortolì, Igea, Castrovillari, Bisceglie, Imolese. Nell’ultima stagione si è diviso tra Taranto e Recanatese, collezionando, in tutto, 17 presenze ufficiali e un gol. Ufficiale anche Alessandro Celli, classe 1997, difensore centrale cresciuto nel Latina, ex Fidelis Andria, Fano, Rieti e Virtus Francavilla in C e, nelle ultime due stagioni, tornato al Latina, sempre in C.

Aggiornamento delle 18.30: arriva anche Luigi Falcone, attaccante esterno nativo di Mesagne, classe 1992, nell’ultima stagione in forza al Trapani e al Fasano, con esperienze, cresciuto nelle giovanilli del Lecce con cui esordì in Coppa Italia nazionale nel novembre 2010 con De Canio allenatore.

(foto: G. Laterza, archivio SalentoSport)