LECCE – Presentato Smajlovic: “Si avvera un sogno”. Amichevole in Spagna i primi d’agosto

Amichevole internazionale, domenica 6 agosto, per il Lecce che sarà in scena presso l'”Estadio Nuevo Mirandilla” di Cadice (Spagna) contro il Cadiz Club de Futbol (squadra che milita nella Liga spagnola). In palio ci sarà il Trofeo “Ramon de Carranza”.

Il gruppo di mister Roberto D’Aversa partirà alla volta della Spagna domenica mattina per poi fare ritorno in sede lunedì 7 agosto.

L’anno scorso, i giallorossi giocarono la terza amichevole precampionato contro il Bochum a Bressanone, perdendo per 2-3 dopo essere stati in vantaggio di due reti (doppietta di Colombo).

Intanto, stamani a Folgaria è stato presentato uno degli ultimi acquisti, il difensore svedese, classe 2003, Zinedin Smajlovic, arrivato nel Salento dal Taby FK con un contratto triennale e con opzione per altri due anni.

Le prime parole del neo giallorosso: “Per me si avvera un sogno, seguivo, come tutti gli appassionati, il campionato italiano. Ho trovato compagni di squadra validi e la squadra mi sembra già competitiva. Conoscevo, per fama, Baschirotto, per il suo fisico e per cosa si dice in Italia di lui, e Pongracic, nazionale croato. Le prime impressioni avute dal mister D’Aversa? Mi piace come si pone, è abbastanza diretto, io sono qui per ascoltare e imparare ciò che mi viene detto. Un messaggio ai tifosi? Ciao, forza Lecce”.