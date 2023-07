BASKET A2/m – Si parte contro Udine, si chiude… a Chiusi: il calendario 2023/24 del Nardò

Si parte il 1° ottobre, in casa (al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce) contro Udine (ultimo avversario della scorsa stagione regolare) e si chiude la stagione regolare il 4 febbraio 2024 a Chiusi, in Toscana: ecco il calendario dell’Andrea Pasca Basket Nardò per la stagione sportiva di A2 2023/24.

Nardò è stato inserito nel girone Rosso del prossimo campionato di A2 insieme a: Unieuro Forlì, Palacanestro Trieste, Basket Rimini, Old Wild West Udine, UEB Gesteco Cividale, Sella Cento, Tezenis Verona, Flats Service Fortitudo Bologna, Agribertocchi Orzinuovo, UCC Assigeco Piacenza, Umana Chiusi.

Il calendario dei granata:

GG 1, 1° ottobre: Nardò-Udine

GG 2, 8 ottobre: Forlì-Nardò

GG 3, 11 ottobre: Trieste-Nardò

GG 4, 15 ottobre: Nardò-Fortitudo Bologna

GG 5, 22 ottobre: Nardò-Piacenza

GG 6, 28 ottobre: Cividale-Nardò

GG 7, 1° novembre: Nardò-Orzinuovi

GG 8, 5 novembre: Cento-Nardò

GG 9, 12 novembre: Nardò-Rimini

GG 10, 19 novembre: Verona-Nardò

GG 11, 26 novembre: Nardò-Chiusi

—

GG 12, 3 dicembre: Udine-Nardò

GG 13, 6 dicembre: Nardò-Forlì

GG 14, 10 dicembre: Nardò-Trieste

GG 15, 17 dicembre: Fortitudo Bologna-Nardò

GG 16, 23 dicembre: Piacenza-Nardò

GG 17, 30 dicembre: Nardò-Cividale

GG 18, 6 gennaio, Orzinuovi-Nardò

GG 19, 14 gennaio, Nardò-Cento

GG 20, 21 gennaio: Rimini-Nardò

GG 21, 28 gennaio: Nardò-Verona

GG 22, 4 febbraio: Chiusi-Nardò