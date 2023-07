LECCE – Primavera, 17 reti ai dilettanti del VE Rende con Bruhn scatenato

Ottimo test amichevole anche per la Primavera del Lecce, il secondo dall’inizio del ritiro a Cotronei. I lupetti di Federico Coppitelli (foto Coribello/SalentoSport) hanno battuto, mercoledì pomeriggio, il VE Rende per 17-0 nella gara disputata due giorni fa al “Sila Regia Stadium” di Villaggio Palumbo, in Calabria.

Grande mattatore del match è stato l’attaccante danese Marco Bruhn, autore di ben sei centri; a seguire, tripletta del centravanti rumeno Jason Kodor, poi due gol dell’ungherese Tamas Hegedus e di Gabriele Perricci, uno per Francesco De Vito e Stefano Milli e un autogol.

Nel primo tempo, la squadra si è schierata con questi uomini: Herceg, Munoz, Casalongue, Borgo, Zivanovic, Pacia, De Vito, Minerva, Bruhn, Gromek, Sangiorgio. A disposizione: Leone, De Lucci, Jaksic, Dell’Acqua, Nikko, Russo, Gueddar, Gueye, Hegedus, Kodor, Uskok, Perricci, Agbonifo, Milli.

Nella ripresa, Coppitelli ha operato alcuni cambi mandando in campo: Leone (75′ De Lucci), Jaksic, Dell’Acqua, Nikko, Russo, Gueye, Hegedus, Kodor, Uskok, Perricci, Milli. A disposizione: Gueddar, Agbonifo.