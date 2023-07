LECCE – A Genova e ritorno: Wladimiro Falcone è (di nuovo) un tesserato del Lecce

Wladimiro Falcone è (di nuovo) un tesserato del Lecce. La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno ma solo poco fa se ne è avuta l’ufficialità da parte di via Costadura.

“L’Us Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone dall’UC Sampdoria. Il portiere romano, che ha sottoscritto un accordo della durata di cinque anni, raggiungerà la squadra domani mattina nel ritiro di Folgaria”, questa la nota del Lecce.

Falcone, assoluto protagonista della salvezza giallorossa con un campionato strepitoso, era giunto nel Salento nella scorsa estate in prestito dalla Sampdoria con diritto di riscatto per il Lecce (1,250 milioni di euro) ma col controriscatto a favore dei blucerchiati.

Il 19 giugno scorso, il club doriano ha fatto valere il suo diritto, controriscattando l’atleta che, però, ha fatto capire, col passare dei giorni, di volere ancora cimentarsi nella massima serie e col Lecce, grazie al quale è stato anche convocato in nazionale azzurra. Alla fine, ha prevalso la volontà del calciatore e la strategia architettata da Pantaleo Corvino che non si è fatto sopraffare dagli eventi e ha centrato l’obiettivo prefissato, ad una somma, alla fine, che si aggirerà sui quattro milioni di euro, a cui andrà aggiunto l’ingaggio per l’atleta.

Un vero e proprio colpo per il Lecce, che si affiderà, a lungo, alle mani del portiere romano.

