LECCE – Ufficiali Gendrey e Calabresi: le schede dei due nuovi difensori giallorossi

Da pochi minuti sono ufficiali le due operazioni in entrata che si sono delineate nelle scorse ore. Il Lecce acquisisce, a titolo definitivo, i calciatori Valentin Gendrey e Arturo Calabresi.

Gendrey è un difensore esterno francese, di origine guadalupense, classe 2000, in forza all’Amiens (Lega 2), con cui, nella scorsa stagione, ha giocato 21 volte (20 in campionato, una in Coppa). Ha già esordito con l’Amiens in questa stagione, giocando, sabato scorso, la prima di campionato (sconfitta interna per 1-2 della sua squadra contro l’Auxerre). Ha firmato un triennale con opzione per gli altri due.

Calabresi, classe 1996, prodotto del settore giovanile della Roma, con cui esordisce in Primavera. Nel 2015-16 passa al Livorno dove gioca dieci partite in campionato (segnando anche un gol) e due in Tim Cup. Poi due annate al Brescia con una quarantina di presenze in campo (e un gol), quindi, nel 2017-18, metà stagione allo Spezia e metà al Foggia.

Esordisce in Serie A nel Bologna di Filippo Inzaghi nell’ottobre 2018, poi si trasferisce oltreconfine, all’Amiens, in Francia, dove raccoglie una ventina di gettoni in campionato. Nella scorsa annata, poca fortuna per Calabresi, con sole tre presenze in A tra Bologna e Cagliari. Nel suo curriculum, ci sono anche una cinquantina di maglie azzurre, partendo dall’Under 17 sino ad arrivare all’Under 21, sotto Luigi Di Biagio, con cui giocò anche il Campionato europeo di categoria nel 2019. Il neo acquisto del Lecce è già sbarcato all’aeroporto del Salento e, tra poche ore, sosterrà le visite mediche di rito. Ha firmato un triennale con opzione per il quarto anno.

(foto: A. Calabresi, ©️U.S. Lecce)