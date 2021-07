ECCELLENZA/B – I primi movimenti delle salentine in vista della prossima stagione

Chiusa, da non molto, la tribolatissima stagione 2020-21, le società di Eccellenza pugliese cominciano a gettare le basi per l’annata agonistica 2021-22. Alcune sono già a buon punto, mentre, per altre, la situazione è di stallo, o quasi. Il punto sulle salentine del girone B.

UGENTO – Primi due rinforzi per la rosa di Andrea Salvadore. Lunedì scorso, la società giallorossa ha chiuso con il centrale difensivo 23enne Luca Carrozzo, scuola Lecce e, nella scorsa stagione, in forza alla Deghi. L’operazione è condotta dal ds Enzo Sarcinella in collaborazione con Gianni Massa. Simone Cassano è l’altro centrale difensivo dell’Ugento Calcio. Ex Nardò, Fasano, Lanusei e Gravina in Serie D, il 26enne brindisino ha scelto Ugento tra una serie di squadre, di livello regionale, che lo seguivano. La trattativa, avallata da Massimo De Nuzzo e Dario Reho per la società, è sempre stata condotta dal ds Sarcinella e dal dg Diego De Cillis. In arrivo altri ex Deghi, ma non solo.

TOMA MAGLIE – Dopo la riconferma di mister Claudio Luperto, il club giallorosso ha ufficializzato Matteo Laporta come nuovo preparatore atletico e Andrea Romano, confermato per la quinta stagione consecutiva, come preparatore dei portieri. Il primo tassello della rosa 2021-22 è capitan Giuseppe Negro, attaccante classe 1996, nativo di Muro Leccese e cresciuto nell’Us Lecce, con tanta esperienza, anche in C2 e D, in giro per l’Italia. Confermati anche il portiere Adriano Esposito e il centrale difensivo Stefano Pasca.

RACALE – Si fa strada la possibilità di un cambio ai vertici societari dell’Atletico. Il presidente Francesco Cimino potrebbe cedere il passo ad altra proprietà che, negli ultimi giorni, avrebbe palesato le sue intenzioni. Secondo quanto si apprende, sarebbe l’ex presidente del Gallipoli, Marcello Barone, ad essersi fatto avanti per rilevare il titolo che, comunque, rimarrebbe a Racale. Qualora andasse in porto la trattativa, per la panchina il favorito sembra l’ex Tricase, mister Gigi Bruno.

DEGHI – Come preannunciato dal presidente Paglialunga, la compagine orange, per la prossima stagione, non sarà ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza, ma punterà sul settore giovanile.

GALLIPOLI – Presentato mister Mimmo Oliva, si lavora per la costruzione della rosa che la società della presidentessa Paola Vella gli metterà a disposizione. Il ds Dino Leucci lavora sotto traccia. Nelle prossime ore attese le prime ufficialità. È molto probabile che molti ex calciatori dell’Ugento seguano Oliva nella prossima stagione.

GROTTAGLIE – Il presidente Carmelo La Volpe ha riconfermato sia mister Gerardo Viscido, come allenatore, sia Antonio Bruno come direttore sportivo.

SAVA – Scatenata la società biancorossa. La panchina è stata affidata a mister Giuseppe Passariello, esperto tecnico ex Manduria e Grottaglie. Della rosa della scorsa stagione sono stati riconfermati: Fabiano Cimino, Antonio D’Arcante, Rocco Girardi, Stefano Amaddio, Giuseppe Aquaro, Gianluca Giammarruco, Angelo Maraglino, Nanni Riezzo, Alessio Zaccaria, Vincenzo Molfetta, Andrea Beltrame. Nuovi arrivi: Gabriele Greco, centrocampista classe 2001, ex Martina; Jacopo Arcadio, portiere 2003, cresciuto nelle giovanili del Taranto; Giuseppe D’Ettorre, giovane centrocampista ex Sava; Paolo Procida, attaccante classe 1995, ex Fasano, Brindisi, Deghi, Pavia e Barletta; Daniele Fabiano, difensore 2003 proveniente dalla Juniores del Taranto.

MASSAFRA – Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la separazione con mister Lino D’Alena. La motivazione, secondo quanto riporta un messaggio del club, ci sono “le oggettive difficoltà, da diversi mesi sotto gli occhi di tutti, che impedirebbero, anche quest’anno, il corretto approccio alla stagione sportiva che ormai incombe”.

CASTELLANETA – Fase di stand-by della società tarantina che, dopo un’annata di transizione, dovrebbe ripartire con delle importanti novità che saranno ufficializzate nei prossimi giorni.

MARTINA – Si rinnova il sodalizio ai vertici del club biancazzurri con Luciano Soldano e Piero Lacarbonara pronti a rilanciare il progetto anche per la prossima stagione. Per la panchina, riconfermato mister Massimo Pizzulli.

GINOSA – Presentato nelle scorse ore lo staff tecnico biancazzurro e il nuovo organigramma societario. Il presidente è Vincenzo Ribecco, con Roberto Donno. In panchina, riconfermato, per il 13esimo anno consecutivo, mister Tony Pizzulli.

MANDURIA – Si attendono sviluppi dopo le dimissioni del presidente Palmisano e la consegna del titolo nelle mani del sindaco. L’Ente ha nominato Giuseppe Pastorelli come commissario, incaricato dell’iscrizione al campionato e ad aggregare un nuovo consiglio direttivo della società.

(foto Coribello-SalentoSport)