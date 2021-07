LECCE – Ufficiale, c’è il ritorno di Trinchera nell’organigramma giallorosso

Pantaleo Corvino lo aveva anticipato nei giorni scorsi. A breve, l’organigramma dell’Us Lecce, si sarebbe arricchito di una nuova figura di sua fiducia. E la fiducia della società e del dt di Vernole è ricaduta su Stefano Trinchera che, da oggi, è il nuovo direttore sportivo giallorosso.

Dopo un’onorata carriera da calciatore, che lo ha visto esordire prima in B, poi in A, sempre con la maglia del Lecce, Trinchera ha poi militato tra B, C1 e C2, indossando le casacche di Casarano, Turris, Trapani, Avellino, Crotone, Reggiana e Brindisi, Manfredonia e Ternana, chiudendo la sua esperienza in campo col Leverano.

Da dirigente, poi, ha esordito con la Virtus Francavilla (2014-15), prima di approdare, per la prima volta, all’Us Lecce (2015-16), conclusasi con l’eliminazione nei playoff contro il Foggia. Nella stagione successiva, approda alla Virtus Francavilla, con Calabro e Taurino, centrando un ottimo quinto posto in Lega Pro, con annessi playoff. Quindi scende al Sud, a Cosenza, dove centra la promozione dalla C alla B al primo anno e, nelle due successive stagioni, conquista la salvezza, risultato portato a casa anche nella scorsa stagione coi Lupi silani, dopo il ripescaggio della formazione calabrese in seguito all’esclusione del Chievo.

Ora il ritorno a casa, a Lecce: Trinchera ha firmato un contratto biennale. “Enorme soddisfazione” espressa dalla società per il ritorno di Trinchera, “il primo direttore sportivo incaricato dall’attuale proprietà”

(foto: Corvino, Sticchi Damiani e Trinchera, ph. Us Lecce)