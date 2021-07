LECCE – Coda, parole da leader: “Al centro del tridente ho più responsabilità. Voglio ripetermi”

L’attaccante del Lecce Massimo Coda ha parlato stamani in conferenza stampa direttamente dal ritiro precampionato di Folgaria, nell’intervallo delle due sessioni quotidiane.

Sulla fase di ritiro: “Siamo in una fase iniziale in cui noi, più esperti, dobbiamo far integrare al meglio i nuovi arrivi. Soprattutto dobbiamo aprire la mente un po’ tutti per seguire al meglio il neo staff tecnico ed assimilarne quanto prima le idee. Il ritiro va avanti bene. Noi cerchiamo di fare subito nostre le idee del mister per poi metterle in pratica al meglio”.

L’obiettivo è ripetersi anche per il pubblico: “Personalmente riparto dalla forza dei 22 gol realizzati lo scorso campionato, consapevole che i tifosi puntano tanto su di me e con loro la società. Questo mi dà la carica giusta per cercare di ripetermi anche quest’anno. La spinta del pubblico è ciò che ci è mancato nella passata stagione, soprattutto nelle sfide decisive. Sono certo che di avrebbero dato e che ci daranno una grande mano, standoci vicini ed aiutandoci a fare il massimo. Da avversario mi ha sempre impressionato il Via del Mare. Ci ho giocato due volte, era un’atmosfera unica e ad ogni gol c’era un’esplosione incredibile di gioia e passione”.

La novità tattica vuol dire più responsabilità: “Essendo io l’unica punta, devo essere bravo a svariare su tutto il fronte d’attacco. Devo sempre farmi trovare pronto perché devo essere quello che, con l’appoggio, dà il via alle azioni. Sicuramente ci sarà un dispendio energetico importante, ma anche in passato mi ha dato grandi soddisfazioni. Ti dà grande responsabilità questa posizione, ma è un peso che a questo punto della mia carriera voglio togliermi”.

Sul prossimo campionato: “E’ un campionato imprevedibile e quest’anno lo sarà ancora di più. Favorite? E’ scontato dire Monza e Parma, ma si vede spesso che chi fallisce la promozione l’anno prima poi fa un campionato migliore. L’Empoli ce lo ha dimostrato, speriamo di poter fare altrettanto”.