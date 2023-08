LECCE – Ufficiale, Bleve scende in Lega Pro. Altra esperienza in B per Rodriguez?

Dopo il rinnovo per altre tre stagioni, ufficializzato un mese fa, arriva la notizia della cessione, alla Carrarese (Serie C girone B), di Marco Bleve (in foto). Il portiere nativo di San Cesario, classe 1995, è stato girato al club toscano con la formula del prestito. Bleve era l’unico salentino presente nella rosa a disposizione di mister Roberto D’Aversa. Cresciuto nelle giovanili del Lecce, esordendo in Primavera C con la casacca giallorossa nel 2011-12, Bleve sbarca in Lega Pro nel 2013-14 per poi giocare una buona stagione a Martina nel 2014-15. Tornato a Lecce da secondo nelle stagioni 2015-16 e 2016-17, poi passa alla Ternana per tornare a Lecce e contribuire alla promozione in A nel 2018-19. Dopo una stagione al Catanzaro, dal 2020-21 ha sempre fatto parte della rosa del Lecce.

Dai rumors di mercato pare essere in uscita anche Pablo Rodriguez che dovrebbe essere ceduto, in prestito, all’Ascoli.