DILETTANTI – Ripescaggi, rinunce e organici di Eccellenza e Promozione pugliese 2023/24

Nel Comunicato Ufficiale Lnd Puglia di oggi, 8 agosto, si rendono note le società rinunciatarie e quelle ripescate nelle categoria di Eccellenza e Promozione.

In Eccellenza è rinunciataria l’Avetrana. Non ha regolarizzato la propria posizione l’Orta Nova, per la quale sarà proposta la decadenza dall’affiliazione Figc. Rinunciatarie, per il campionato di Promozione, Levante Azzurro (con richiesta di partecipazione al campionato Juniores) e Castellaneta (con richiesta di partecipazione al campionato di Prima Categoria).

Secondo le graduatorie di merito, sono state ammesse in Eccellenza: Brilla Campi, Nuova Spinazzola, Mesagne e Foggia Incedit. Non ammesse per esaurimento posti disponibili: Taurisano, Lucera.

Organici di Eccellenza (28 squadre): A. Toma Maglie, Arboris Belli, Atletico Racale, Bisceglie, Borgorosso Molfetta. Brilla Campi, S. Pietro Vernotico, Canosa, Città di Otranto, Corato, Foggia Incedit, Ginosa, Manduria, Mesagne, Molfetta Calcio, Molfetta Sportiva, Novoli, Nuova Spinazzola, Ostuni, Polimnia, Real Siti, San Marco, San Severo, Soccer Massafra, Ugento, Unione Calcio Bisceglie, Virtus Matino, Virtus Mola.

PROMOZIONE – Sono state ammesse Football Santeramo, GS Troia, Rinascita Refugees, Sporting Apricena, Real Carovigno, Polisportiva Galatone. Non ammesse per esaurimento posti disponibili: Capo di Leuca, Real San Giovanni, Gioventù Calcio San Severo, Rinascita Rutiglianese, Castellana.

Organici di Promozione (28 squadre): Atletico Acquaviva, Atletico Tricase, Bitritto Norba, Calcio Ceglie, Canusium, Cedas Avio Brindisi, Città di Trani, Copertino, Cosmano Sport Foggia, Don Uva, Football Club Capurso, Football Santeramo, Galatina, Grottaglie, Leverano, Lucera, Polisportiva Galatone, Real Carovigno, RInascita Refugees, Sporting Apricena, Talsano, Taurisano, Troia Asd, Veglie, Vigor Trani, Virtus Locorotondo, Virtus Palese, Virtus San Ferdinando.