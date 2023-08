LECCE – Sticchi Damiani: “Mercato? C’è da fare in tanti reparti, la squadra non è al completo”

Nel post Cadice-Lecce ha parlato anche il presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani.

“Ringrazio il Cadice per l’ospitalità per questa serata di festa, in uno stadio pieno e con tutti i tifosi che indossavano la maglia del club. Uno stadio dove i tifosi sono praticamente in campo. Il nostro stadio paga il peccato originale della pista d’atletica, chissà cosa potrebbero fare i nostri tifosi in un tipo di stadio come questo… mai dire mai. Per noi è stato un piacere essere stati accolti da questo club e dalla città. La partita? La squadra ha fatto vedere davvero dei buoni segnali, tenendo bene il campo, proponendo gioco e creando occasioni, cercando di non buttare via il pallone. I nuovi hanno fatto vedere che si sono calati perfettamente nel ruolo, sia quelli che hanno partecipato al ritiro, sia Ramadani, che è arrivato pochi giorni fa e ha avuto le indicazioni tattiche in aereo. Hjulmand? Rinviamo ogni conclusione a quando ci saranno novità, aspettando di capire gli sviluppi di questa trattativa. Strefezza centrale? Non mi è dispiaciuto, perché ha fatto giocare bene la squadra. Siamo consapevoli che c‘è da fare sul mercato in vari reparti, non abbiamo la presunzione di considerare la squadra già al completo. Stiamo lavorando su tanti nomi che sono al vaglio della nostra area tecnica, faccio anche fatica a ricordarli tutti. Abbiamo una struttura scouting che continua a crescere. Banda? L’anno scorso lo abbiamo intravisto, quest’anno potrebbe essere diverso, è in grande crescita anche lui”.

(foto: S. Sticchi Damiani, ©Coribello/SalentoSport)