LECCE – Ufficiale, Bjorkengren saluta il Salento per la Danimarca. Altro arrivo in Primavera

Sono andate a buon fine le visite mediche svolte da John Bjorkengren presso il Randers Fc, club militante in Superligaen, massima serie danese. Il centrocampista svedese, arrivato a Lecce nell’estate 2020, ha indossato la divisa giallorossa per 52 volte, segnando due gol in Serie B. L’anno scorso, nella seconda parte di stagione, è stato ceduto in prestito al Brescia.

Bjorkengren, dunque, passa a titolo definitivo al Randers. Non sono stati comunicati altri dettagli sull’operazione.

Nuovo arrivo per la Primavera di Federico Coppitelli: poche ore fa è stata ufficializzata la forma di Vernon Addo, difensore centrale classe 2005 di nazionalità olandese.

(foto: J. Bjorkengren – ©Coribello/SalentoSport)