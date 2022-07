SERIE A – Tutti gli affari di calciomercato 2022/23, squadra per squadra

Il quadro degli affari di calciomercato conclusi nelle venti squadre di Serie A 2022/23, secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport.

Ultimo aggiornamento: 15.07.2022

—

ATALANTA (all. Gasperini, riconfermato)

Acquisti: Carnesecchi (p, Cremonese, fp), Okoli (d, Cremonese, fp), Zortea (d, Salernitana, fp), Ruggeri (d, Salernitana, fp), Cambiaghi (a, Pordenone, fp), Lammers (a, Eintracht, fp), Colley (a, Spezia, fp), Kovalenko (c, Spezia, fp), Ederson (c, Salernitana), Demiral (d, Juventus)

Cessioni: Pezzella (d, Parma, fp), Mihaila (a, Parma, fp), Lovato (d, Salernitana)

—

BOLOGNA (all. Mihajlovic, confermato)

Acquisti: Lykogiannis (d, Cagliari), Angeli (d, Imolese), Ferguson (c, Aberdeen), Cambiaso (d, Juventus), Theate (d, Ostenda), Aebischer (c, Young Boys)

Cessioni: Santander (a, fc), Falcinelli (a, fc), Viola (c, fc), Hickey (d, Brendtford), Baldursson (c, Nec, p), Svanberg (c, Wolfsburg), Cangiano (a, Bari)

—

CREMONESE (all. Alvini, nuovo)

Acquisti: Vasquez (d, Genoa), Tenkorang (c, Campobasso), Milanese (c, Roma), Zanimacchia (a, Juventus-p), Ndiaye (d, Roma), Radu (p, Inter, p), Chiriches (d, Sassuolo), Sernocola (d, Sassuolo), Tsadjout (a, Ascoli)

Cessioni: Carnesecchi (p, Atalanta, fp), Okoli (d, Atalanta, fp), Fagioli (c, Juventus, fp), Gaetano (c, Napoli, fp)

—

EMPOLI (all. Zanetti, nuovo)

Acquisti: Destro (a, Genoa), Perisan (p, Pordenone), Satriano (a, Brest, p), Ebuehi (d, benfica), Marin (c, Cagliari, p), De Winter (d, Juventus, p), Luperto (d, Napoli, p), Vicario (p, Cagliari)

Cessioni: Asllani (c, Inter), Pirrello (d, Pordenone)

—

FIORENTINA (all. Italiano, confermato)

Acquisti: Gollini (p, Atalanta), Mandragora (c, Juventus), benassi (c, Empoli, fp), Zurkowski (c, Empoli, fp), Kouame (a, Anderlecht, fp), Ranieri (d, Salernitana, fp), Pulgar (c, Galatasaray, fp), Jovic (a, Real Madrid), Dodò (d, Shaktar)

Cessioni: Callejon (a, fc), Torreira (c, Arsenal, fp), Piatek (a, Hertha Berlino, fp), Odriozola (d, Real Madrid, fp)

—

INTER (all. Inzaghi S., confermato)

Acquisti: Onana (p, Ajax), Mkhitaryan (c, Roma), Lukaku (a, Chelsea), Asllani (c, Empoli), Pinamonti (a, Empoli, fp), Vanheusden (d, Genoa, fp), Salcedo (a, Spezia, fp), Agoume (c, Brest, fp), Lazaro (c, Benfica, fp), Dalbert (d, Cagliari, fp), Stankovic (p, Volendham, fp), Oristanio (c, Volendham, fp), Bellanova (d, Cagliari), Correa (a, Lazio)

Cessioni: Perisic (c, Tottenham), Ranocchia (d, Monza), Vecino (c, fc)

—

JUVENTUS (all. Allegri, confermato)

Acquisti: Gatti (d, Frosinone, fp), Rovella (c, Genoa, fp), Fagioli (c, Cremonese, fp), Ranocchia (c, Vicenza, fp), Ranocchia (c, Vicenza, fp), Ramsey (c, Rangers, fp), Pjaca (a, Torino, fp), Kastanos (c, Salernitana, fp), Di Maria (c, svincolato), Pogba (c, svincolato), Cambiaso (d, Genoa)

Cessioni: Chiellini (d, Los Angeles fc, fc), Dybala (a, fc), Bernardeschi (c, fc), Morata (a, Atletico Madrid, fp), Chibozo (a, Amiens)

—

LAZIO (all. Sarri, confermato)

Acquisti: ROmagnoli (d, Milan), Maximiliano (p, Granada), Marcos Antonio (c, Shaktar), Casale (d, Verona), Cancellieri (a, Verona), Gila (d, Real Madrid), Muriqi (a, Maiorca, fp), Escalante (c, Cadice, fp), Fares (c, Torino, fp), Durmisi (d, Sparta Rotterdam, fp), Jony (c, Gijon, fp), Cicerelli (c, Frosinone, fp), D. Anderson (c, Zwolle, fp), Kiyine (c, Venezia, fp)

Cessioni: Leiva (c, Gremio), Luiz Felipe (d, Betis), Strakosha (p, fc), Reina (p, Villareal), J. CVabral (a, Sporting Lisbona), Adekanye (a, Go Ahead Eagles), Vavro (d, Copenaghen, fp), Casasola (d, Perugia)

—

LECCE (all. Baroni, confermato)

Acquisti: Brancolini (p, Fiorentina), Frabotta (d, Juventus, p), Ceesay (a, Zurigo), Colombo (a, Milan, p), Baschirotto (d, Ascoli), Voelkerling Persson (a, Roma).

Cessioni: Gabriel (p, fc), Plizzari (p, Milan, fp), Lucioni (d, Frosinone, p), Barreca (d, Monaco, fp), Faragò (c, Cagliari, fp), Coda (a, Genoa), Ragusa (a, fc), Asencio (a, fc), Maselli (c, Juve Stabia), Pierno (d, Virtus Francavilla, p)

—

MILAN (all. Pioli, confermato)

Acquisti:; Origi (a, Liverpool), Adli (c, Bordeaux, fp), Plizzari (p, Lecce, fp), Caldara (d, Venezia, fp), Duarte (d, Basaksehir, fp), Brescianini (c, Monza, fp), Pobega (c, Torino, fp), Florenzi (d, Roma), Messias (c, Crotone)

Cessioni: Hauge (a, Eintracht), Kessie (c, svincolato), Romagnoli (d, svincolato), Ibrahinovic (a, svincolato)

—

MONZA (all. Stroppa, confermato)

Acquisti: Cragno (p, Cagliari, p), Ranocchia (d, Inter), Sensi (c, Inter, p), Carboni (d, Cagliari), Pessina (c, Atalanta), Birindelli (d, Pisa), Marlon (d, Shaktar), Sorrentino (p, Pescara), Di Gregorio (p. Inter), Bettella (d, Atalanta), Colpani (c, Atalanta), Antov (d, Cska Sofia), Pedro Pereira (c, Benfica), Valoti (c, Spal)

Cessioni: Ramirez (c, fc), Brescianini (c, Milan, fp), Favilli (a, Genoa, fp), Pirola (d, Salernitana), Sommariva (p, Pescara), Lombardi (c, Pescara)

—

NAPOLI (all. Spalletti, confermato)

Acquisti: Olivera (d, getafe), Kvaratskhelia (a, Dinamo Batumi), Gaetano (c, Cremonese, fp), Contini (p, Vicenza, fp), Zerbin (a, Frosinone, fp), Ostigard (d, Brighton, Anguissa (c, Fulham)

Cessioni: Insigne (a,, Toronto), Mertens (a, fc), Ospina (p, fc), Malcuit (d, fc), Ghoulam (d, fc), Koulibaly (d, Chelsea)

—

ROMA (all. Mourinho, confermato)

Acquisti: Matic (c, Manchester United), Svilar (p, Benfica), Celik (d, Lilla)

Cessioni: Under (a, Marsiglia), Pau Lopez (p, Marsiglia), Olsen (p, Aston Villa), Milanese (c, Cremonese), Fuzato (p, Ibiza), Reynolds (d, Westerlo, p), Ndiaye (d, Cremonese), Voelkerling Persson (a, Lecce)

—

SALERNITANA (all. Nicola, confermato)

Acquisti: Simy (a, Parma, fp), Iannoni (c, Ancona, fp), Lovato (d, Atalanta), Botheim (a, svincolato), Pirola (d, Monza), Valencia (a, Universidad Catolica), Bradaric (d, Lilla), Sepe (p, Parma), Bohinen (Cska Mosca), Mikael (a, Recife)

Cessioni: Belec (p, Apoel Nicosia), Di Tacchio (c, Ternana), Djuric (a, fc), Ruggeri (d, Atalanta, fp), Zortea (d, Atalanta, fp), Dragusin (d, Juventus, fp), Delli Carri (d, Juventus, fp), Kastanos (c, Juventus, fp), Bonazzoli (a, Sampdoria, fp), Verdi (a, Torino, fp)

—

SAMPDORIA (all. Giampaolo, confermato)

Acquisti: Torregrossa (a, Pisa, fp), Verre (c, Empoli, fp), Bonazzoli (a, Salernitana, fp), Murillo (d, Celta Vigo, fp), Depaoli (d, Verona, fp), La Gumina (a, Como, fp), Leris (c, Brescia, fp), De Luca (a, Perugia, fp)

Cessioni: Sensi (c, Inter, fp), Supryaga (a, Dinamo Kiev, fp), Magnani (d, Verona, fp), Yoshida (d, fc), Ekdal (c, fc), giovinco (a, fc), Giordano (d, Ascoli)

—

SASSUOLO (all. Dionisi, confermato)

Acquisti: Alvarez (a, Penarol), Erlic (d, Spezia, fp), Marchizza (d, Empoli, fp), Thorstvedt (c, Genk), Henrique (c, Gremio), Harroui (c, Sparta Rotterdam), Ciede (a, Rosenborg), Ciervo (a, Roma)

Cessioni: Odgaard (Az Alkmaar), Chiriches (d, Cremonese)

—

SPEZIA (all. Gotti, nuovo)

Acquisti: Vignali (d, Como, fp), Holm (d, Sonderjyske, fp), Kornvig (c, Sonderjyske), Stijepovic (c, Pistoiese), Serpe (d, Genoa), Ekdal (c, Sampdoria), Caldara (d, Milan), Agudelo (a, Genoa), Bourabia (c, Sassuolo), Reca (d, Atalanta)

Cessioni: Colley (a, Atalanta, fp), Kovalenko (c, Ataloanta, fp)

—

TORINO (all. Juric, confermato)

Acquisti: Verdi (a, Salernitana, fp), Segre (c, Perugia, fp), Kone (c, Crotone, fp), Rauti (a, Pescara, fp), Millico (a, Cosenza, fp), Bayeye (c, Catanzaro), Radonjic (c, Marsiglia), Ricci (c, Empoli, Pellegri (a, Monaco)

Cessioni: Warming (a, Darmstadt, p), Mandragora (c, Juventus, fp), Ansaldi (d, fc), Belotti (a, fc), Pobega (c, Milan, fp), Brekalo (a, Wolfsburg, fp), Praet (c, Leicester, fp), Fares (c, Lazio, fp), Pjaca (a, Juventus, fp), Rauti (a, Spal, p)

—

UDINESE (all. Sottil, nuovo)

Acquisti: Ebosele (d, Derby County), Lovric (c, Lugano), Abankwah (d, St. Patrick’s Athletic), Buta (d, Sporting Braga), Guessand (d, Nancy, svincolato), Bijol (d, Cska Mosca)

Cessioni: Stryger Larsen (d, Trabzonspor, fc), Pussetto (a, Watford, fp), Pablo Marì (d, Arsenal, fp), Zeegelaar (d, fc), Nestorowski (a, fc), Nehuen Perez (d, Atletico Madrid, fp), Micin (c, Napredak Krusevac)

—

VERONA (all. Cioffi, nuovo)

Acquisti: Amione (d, Reggina, fp), Cetin (d, Kayserispor, fp), Magnani (d, Sampdoria, fp), Ruegg (d, Lugano, fp), Chukwuani (c, Nordsjaelland, fc), Piccoli (a, Atalanta, p), Djuric (a, Salernitana, fc), Doig (d, Hibernian), Henry (a, Venezia), Simeone (a, Cagliari)

Cessioni: Sutalo (d, Atalanta, fp), Depaoli (d, Sampdoria, fp), Bessa (c, fc), Cancellieri (a, Lazio), Casale (d, Lazio)