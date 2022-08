LECCE – Infortuni in difesa, Corvino corre subito ai ripari: tesserato Cetin, proveniente dal Verona

Il Lecce corre subito ai ripari dopo l’infortunio di Dermaku che si aggiunge a quello di Tuia. Pantaleo Corvino, con una trattativa lampo, si assicura le prestazioni del difensore centrale turco Mert Cetin, alto 189 cm per 90 kg, nell’ultima stagione al Verona. Nel giorno di Capodanno, il neo difensore del Lecce compirà 26 anni.

Cresce nel Hacettepe prima di passare, per due stagioni, al Genclerbirligi, in Super Lig. Lo nota la Roma che lo porta in Italia nel 2019-20, ma Cetin non trova grosso spazio e, nell’annata successiva, passa al Verona nel settembre 2020 nell’ambito di un doppio scambio con la Roma, a cui va in prestito Marash Kumbulla. Cetin, nel capoluogo veneto, arriva in prestito con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di alcune condizioni.

Anche nel Verona, però, colleziona pochissime presenze e, a febbraio, va in prestito in Turchia, al Kayserispor Kulubu, squadra di Serie A turca (Super Lig). Rientrato alla base, ora è un tesserato del Lecce, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cetin sarà domani nel capoluogo per effettuare le visite mediche.

(foto: Mart Cetin, ph Verona Calcio)