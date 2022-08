LECCE – Baroni: “Bene nel primo tempo, poi ci siamo disuniti. Dobbiamo trovare un’identità”

Nella serata in cui si è stato battuto il record di abbonamenti (19.750 contro il 18.763 del 2019-20), arriva l’ormai classica sconfitta col Cittadella al Via del Mare che estromette il Lecce dalla Coppa Italia 2022-23. L’analisi di mister Marco Baroni raccolta dai colleghi del Nuovo Quotidiano di Puglia.

“Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi è subentrata qualche difficoltà fisica e ci siamo un po’ disuniti. Dobbiamo trovare un’identità ma è normale quando si cambia tanto. Sappiamo produrre gioco e abbiamo anche commesso qualche errore su palla inattiva. Blin come difensore centrale? Ha fatto bene per impegno, dedizione, voglia e determinazione, così come anche Gendrey, anche lui nasce centrale. Quando l’ho tolto dal campo, si è perso molto sulla fascia in fase di costruzione. Di Francesco? Ha fatto molto bene, così come Bistrovic. Colombo? Ha lavorato tantissimo ma dobbiamo servirlo meglio”.

È allarme difensori centrali quindi, giacché sia Tuia sia Dermaku dovrebbero essere fuori gioco per l’esordio contro l’Inter. La squadra, adesso, godrà di due giorni e mezzo di riposo e si ritroverà lunedì pomeriggio all’Acaya.

(foto: M. Baroni, Coribello/SalentoSport)