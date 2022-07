ECCELLENZA – Mercato e nuovi quadri dirigenziali, il punto sulla nuova stagione 2022/23

I primi movimenti, tra mercato e nuovi quadri dirigenziali, delle società di Eccellenza pugliese 2022/23.

A. TOMA MAGLIE: La società del neo presidente Francesco Ferramosca, dopo aver ufficializzato il nuovo allenatore Mimmo Oliva, rende pubbliche anche altre cariche, a partire dal neo direttore generale, Giacomo Carnicelli, passando per il riconfermato direttore sportivo, Loris Bavone. Confermati in squadra Giuseppe Negro, capitano, Stefano Pasca, vice capitano, Politi e Cavalieri; arriva Andrea Maiolo, ex giovanili Lecce, Ugento e Gallipoli Football, tra le altre.

—

CASTELLANETA: –

—

CITTÀ DI GALLIPOLI: Grandi manovre nel club presieduto da Vincenzo Carrozza. Il tecnico della squadra sarà ancora mister Sandro Carrozza, stravincitore dello scorso campionato di Promozione, girone B. Il suo vice sarà un nome di peso, amatissimo dai tifosi ionici: Francesco ‘Ciccio’ Di Gennaro, uno dei protagonisti della storica ascesa del Gallipoli di Vincenzo Barba in Serie B. Ufficializzate le prime riconferme: i centrocampisti Alessandro Scialpi, Giuseppe Sansò, Andrea Caputo, Fernando Carrozza e Giuseppe Nazaro, il portiere Simone Passaseo, i difensori Marco Greco, Giorgio Cardinale, Lorenzo Schirosi e l’attaccante Mattia Negro. Nuovi arrivati alla corte dei Carrozza: Alex Benvenga, difensore classe 1991, nell’ultima stagione alla Fidelis Andria in Serie C, e Vito Falconieri, attaccante classe 1986, con delle presenze anche in Serie A col Catania e, nella scorsa stagione, prima a Mola, poi a Martina, dove ha vinto il campionato e gli spareggi nazionali per la Serie D. Ultimo arrivo odierno, quello di Christian Quarta, attaccante classe 1995, ex Casarano, Brindisi, Corato e Sava.

—

DE CAGNA OTRANTO: –

—

GALLIPOLI FOOTBALL: Le uniche, sinora, notizie ufficiali, riguardano il settore giovanile, affidato ancora ad Andrea Pizzileo (Juniores) e Fabrizio Panico (Giovanissimi); Carlo Stea è il responsabile dell’area atletica. In società, si registrano le dimissioni dell’ex dg, Dino Leucci.

—

GINOSA: Riconfermato mister Antonio Pizzulli per il 14esimo anno consecutivo alla guida della squadra, che sarà, per gran parte, riconfermata.

—

GROTTAGLIE CALCIO: La novella società presieduta da Simona Lomartire, che dovrebbe partire da un campionato inferiore rispetto all’Eccellenza e del cui organigramma fa parte il ds Antonio Bruno, ha scelto il nuovo allenatore: si tratta di Simone Carrozzo, l’anno scorso vice di Giuseppe Branà nella sfortunata annata del Matino in Serie D.

—

MANDURIA: Prende vita il nuovo corso firmato Giuseppe Vinci; oltre al presidente, compongono il direttivo i due vice presidenti, Angelo Mele e Giuseppe Motolese; il dg sarà Giuseppe Erario, mentre Mino Coccioli sarà il nuovo ds. Per la panchina è stato scelto Francesco Passiatore insieme a Raffaele Cataldi come vice. Capitolo calciatori: ufficializzati Angelo Maraglino, portiere; Salvatore D’Arcante, centrocampista; Paolo Procida, attaccante; Nello D’Ettorre, centrocampista; Giuseppe Aquaro, difensore; Mattia Napolitano, centrocampista; Gianluca Raia, difensore; Mattia Castello, difensore; Augustin Melono, attaccante classe 1999, ex Grottaglie.

—

OSTUNI: Calciatori ufficializzati, sinora, sono Andrea Marzio, Andrea Marchionna, Sebastiano Zito.

—

SAVA: –

—

S. MASSAFRA: Si riparte da mister Angelo Serio. Riconfermati Pizzaleo, Carlucci, Zizzi e Girardi; nuovi arrivati l’attaccante Domenico Longo e il difensore Luca Ribezzi.

—

UGENTO: Riconfermato mister Andrea Salvadore; possibile l’arrivo di un dirigente d’alto profilo nella società giallorossa.

—

VIRTUS MATINO: Vige ancora l’incertezza massima sulle sorti della Virtus, che potrebbe anche non iscriversi al prossimo campionato (il primo termine per le iscrizioni scade giovedì 28).

—

NOVOLI: Ritorna sui suoi passi mister Gioacchino Marangio che, dopo una lunga riflessione (nei primi giorni di giugno aveva annunciato la volontà di autosospendersi dal mondo del calcio), ha deciso di ritornare in campo e di continuare a guidare la squadra rossoblù anche per la prossima stagione. Il direttore generale Luca Spagnolo è al lavoro per costruire la rosa 2022/23 che dovrebbe essere costituita, in gran parte, dagli stessi elementi protagonisti nello scorso torneo di Promozione, con alcuni innesti di qualità. Il tutto, in attesa dell’ufficializzazione del ripescaggio in Eccellenza.

—

